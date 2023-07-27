台南虎山實小的不可能任務 以半價完成校舍重建拿金獎

亞洲唯一國際認證 ECO SCHOOL 永久綠旗的綠色學校虎山實小，南棟校舍拆除重建工程打造鑽石級綠建築，並充分呼應實驗教育精神，今天獲頒國家卓越建設獎規畫設計類金質獎，也是規畫設計類唯一獲獎的學校。整個工程造價僅實價5折，創作不可能任務。

校長林勇成表示，虎山實小校舍建於1967年，歷經地震颱風等天災，校舍老舊耐震係數不足，考慮到師生安全及學校永續發展，透過市府的協助爭取教育部補助老舊校舍整建，獲得7000萬元補助款。因為缺工缺料問題嚴重，公部門招標出去的價格每坪約18萬，而教育部2年前的補助款是每坪 7萬8000，學校透過充份的討論，減量設計後以每坪 9萬2000元決標，能順利完工，非常不容易。

虎山實小南棟校舍重建工程特色，包含以生物多樣性、節能減廢與環境健康需求為出發點的鑽石級綠建築，打造出呼應ECO SCHOOL友善環境守護生態的新校園建築。在基地規畫、量體配置上皆以永續校園環境為出發點，以及打破傳統，扭轉軸線，盡享「森」意盎然。

林勇成說，為了呼應大自然就是最好的老師，讓開窗就是自然樹景的理念得以實踐，虎山實小重建案大量運用環保玻璃磚以及鑄鋁隔柵，讓光景與風影在建築中流通，保有隱私的同時仍享有採光與遮光，也讓學校建築與校園周邊的自然環境相互平衡。

總務主任許力尹表示，南棟新校舍共計12個空間，充分呼應實驗教育精神，分別設置了多元班群教室、自主探究學習教室、生態圖書館、蓋亞料理教室等等。另，新建校舍採智慧水電表、鑽石級綠建築標章、太陽能系統、雨水貯留回收系統等，將環保永續精神融入校園建築中。