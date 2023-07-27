將表演藝術帶出演藝廳堂 苗栗店仔藝穗節8月2日啟售
苗栗店仔藝穗節今年將從10月13日至29日推出，匯集6個表演藝術團隊在苗栗市6間店家演出15場次，還加碼搭配18個特色店家優惠方案；苗栗縣前年首度推出藝穗節系列演出，要讓表演藝術走出演藝廳堂，進入熟悉的餐廳與咖啡廳，帶給大家不同的觀賞體驗，節目都採售票入場，8月2日起在opentix售票系統啟售。
苗栗縣長鍾東錦、文觀局長林彥甫上午在文觀局中正堂為藝穗節行銷並安排啟售儀式，廣邀民眾購票參與，走入在巷弄或大街上的店家，自在欣賞各具特色的藝術表演節目。
文觀局指出，今年苗栗店仔藝穗節以「聲生不息、藝文共創」為主題，延續前兩年的店仔藝穗節，邀策展人彭怡雲統籌規畫，讓表演藝術走出演藝廳，與苗栗市內6間不同店家媒合，今年6個表演團隊從競選中脫穎而出，帶來的6組節目，分別為Five Club「樂音無界」ヽ苗栗縣Alma佛朗明哥發展協會「Ahora活在當下」、山城藝造「歲月流線」、八十八顆芭樂籽樂團「獸微醺・大清新」八十八顆芭樂籽不插電演唱會、沐寧相聲說演坊「Hunting Man：喜劇特工」、音・閱室內樂團「好好哭泣-兒童音樂故事」，期間更搭配3場藝文行旅，盼打造苗栗成為處處有藝文、生活即藝術的慢活城市。
為宣傳今年苗栗店仔藝穗節，即日起至11月3日在於中正堂前廳「亞洲有藝室」展出苗栗店仔藝穗節回顧展，帶觀眾探索苗栗藝文展演活動從疫情走向口罩鬆綁前的時光，回顧2021、2022兩年間提供的音樂、舞蹈、戲劇等各類型表演團體，在更具個性化且創造力十足的展演平台展現成果。
文觀局表示，今年藝穗節除與苗栗市內的特色店家異業結盟、搭配在地餐飲文化，讓活動本身以活潑多元面貌呈現，歡迎大家走出戶外擁抱藝文，也嘗試新的觀賞體驗。相關資訊可上苗栗縣文觀局網站查詢，並追蹤Fb粉絲專頁「貓裏藝文」、「苗栗店仔藝穗節」。
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