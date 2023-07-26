快訊

杜蘇芮雨狂炸！金門宣布明下午停班課 27日是否停班停課一表看懂

神祕結界？專家曬1圖 颱風杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」

真因生病神隱？秦剛免職後6月初照片瘋傳 開會時心事重重「顯疲態」

一生一校30年 瑞芳國中老師趙豫治用熱忱收服學生

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國中服務滿30年的專任老師趙豫治(右)，用自身的信仰和教學熱忱，來收服每一位來自不同家庭背景學生的心。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國中服務滿30年的專任老師趙豫治(右)，用自身的信仰和教學熱忱，來收服每一位來自不同家庭背景學生的心。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳國中服務滿30年的專任老師趙豫治，從大學畢業就到瑞芳國中服務，一生都在瑞芳國中任教，用他擅長的體育，來改變學生對於課程的刻板印象，他也用自身的信仰和教學熱忱，來收服每一位來自不同家庭背景學生的心，讓學生都很喜歡上他的課。

瑞芳國中趙豫治是土身土長的台中人，大學畢業後便分發來到瑞芳國中，第一年來到瑞芳國中，趙豫治便扛起專任體育老師的角色，他了解國中生正歷經青春期，特別有活力，因此他將運動帶入課程及實際操作，深獲學生喜愛。他也輾轉到各處室從事行政事務，也擔任過班導師，這三十年下來可說是經歷相當豐富。

除了在瑞芳國中任教，他也積極參與地方社團，像是早泳會，也因此結識許多瑞芳的仕紳，對趙豫治來說都是特別的緣分，除此之外他也在教會輔導青少年，目前擔任長老，閒暇之餘，趙豫治對於石頭和石壺也是情有獨鍾，在玩石頭這麼年下來，他也悟出了一個道理，學生就像石頭一樣，越接觸會越光亮，所以他也很喜歡和學生互動，給予學生自信心，讓他們可以展出自己的光芒。

回顧這三十年在瑞芳國中的教書生涯，為了鼓勵學生挑戰自我，他常常自掏腰包帶著挑戰成功的學生到便利商店買飲料或零食，看到孩子臉上開心的表情，讓他感受到施比受更有福，自身信仰也讓他在教學生涯中起了很大的作用，他認為，老師最重要的事情就是要照顧學生，學生有任何需要協助的，他都來者不拒。他說，他教學重在學生能夠喜歡上課，讓學生自發性產生興趣，便是老師的成功。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

瑞芳

延伸閱讀

瑞芳傑魚社區共餐有成 獅子會關懷長輩共襄盛舉

瑞芳靜安路四段近2公里無照明 地方盼裝設路燈保安全

瑞芳育化藝術夏令營開幕 培育孩子對舞蹈藝術興趣

瑞芳幼兒園整併到瑞芳國小附幼 學校舉辦消暑歡迎式

相關新聞

學生疑因教職員霸凌死亡 豐原高中今決議再停聘一個月

豐原高中一名學生疑因教職員霸凌死亡，前學務主任停聘3個月後已復職，豐原高中今天開會討論，決定再停聘一個月，校方表示此案已...

大安國中管樂團赴日交流 三團180人大合奏

臺北市大安國中管樂團，受邀前往日本東京都與足立區新西井中學校吹奏楽部進行音樂交流，7月22日下午14:00於新西井中學校活動中心舉行「日台交流音樂會」分別由新西井中學校吹奏樂部、With U Wind Orchestra及大安國中管樂團各自使出渾身解術帶來多首名曲。

苗栗縣國中小校長遴選作業完成 21校有異動

苗栗縣中小學校長遴選作業已全數完成，共有21校遴選出新任校長，另有12所國小校長獲得連任，縣府8月1日將在苗栗市啟文國小...

豐原高中霸凌事件 重啟調查惹議

台中豐原高中事件發生已4個月，學生家長昨指出，調查結果6月已出爐，但多次索取未果，校方更表示「長官交代」不能給；教育局說...

小六數學邏輯題猜職業 眾人看了頭好痛「正常學習不行嗎？」

小學的作業一定就比較簡單嗎？一名網友在臉書分享家中小六孩童的數學作業，內文敘述有三種不同職業，但不知道甲乙丙分別從事哪一種工作，要學生依照三種說法來推敲，並且最後回答甲是做什麼的。貼文一出，讓不少人看了哀號「太難了」。

豐原高中事件家長批調查4個月未果 教育局：退回重查

台中豐原高中事件至今已4個月，人本文教今陪同家長舉行記者會，指出調查報告今應出爐並寄出，但家長至今未獲得資料，據悉調查結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦