一生一校30年 瑞芳國中老師趙豫治用熱忱收服學生

在瑞芳國中服務滿30年的專任老師趙豫治，從大學畢業就到瑞芳國中服務，一生都在瑞芳國中任教，用他擅長的體育，來改變學生對於課程的刻板印象，他也用自身的信仰和教學熱忱，來收服每一位來自不同家庭背景學生的心，讓學生都很喜歡上他的課。

瑞芳國中趙豫治是土身土長的台中人，大學畢業後便分發來到瑞芳國中，第一年來到瑞芳國中，趙豫治便扛起專任體育老師的角色，他了解國中生正歷經青春期，特別有活力，因此他將運動帶入課程及實際操作，深獲學生喜愛。他也輾轉到各處室從事行政事務，也擔任過班導師，這三十年下來可說是經歷相當豐富。

除了在瑞芳國中任教，他也積極參與地方社團，像是早泳會，也因此結識許多瑞芳的仕紳，對趙豫治來說都是特別的緣分，除此之外他也在教會輔導青少年，目前擔任長老，閒暇之餘，趙豫治對於石頭和石壺也是情有獨鍾，在玩石頭這麼年下來，他也悟出了一個道理，學生就像石頭一樣，越接觸會越光亮，所以他也很喜歡和學生互動，給予學生自信心，讓他們可以展出自己的光芒。

回顧這三十年在瑞芳國中的教書生涯，為了鼓勵學生挑戰自我，他常常自掏腰包帶著挑戰成功的學生到便利商店買飲料或零食，看到孩子臉上開心的表情，讓他感受到施比受更有福，自身信仰也讓他在教學生涯中起了很大的作用，他認為，老師最重要的事情就是要照顧學生，學生有任何需要協助的，他都來者不拒。他說，他教學重在學生能夠喜歡上課，讓學生自發性產生興趣，便是老師的成功。