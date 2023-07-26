獎助學金累計破1.3億！第35屆奇美藝術獎3人二度獲獎
奇美文教基金會主辦的「奇美藝術獎」，今天在奇美博物館舉辦第35屆頒獎典禮。本次共10人分別獲得具象美術類及音樂類獎項。其中有三位音樂類得主，二度獲獎，各自展現其音樂天賦及才能。
本次典禮由基金會執行長郭玲玲、奇美博物館長許家彰頒發獎座給10位青年得獎者。郭玲玲表示，今年參賽共有112人角逐獎項，經過一連串評審後，選出10位佼佼者，勉勵所有得獎者成為藝術推手。
具象美術類西畫組由林品潔、劉政融獲獎，兩人素描能力及技巧到位，對古典技法掌握得宜；雕塑組劉書成及潘偉忠對人物肢體、動態神情掌握能力有一套，成功傳達人體運動美感與自然神情。
而音樂類更有3位得獎者是二度獲獎，分別是管樂組江永媛、弦樂組鄭逸豪與聲樂組曾文奕。評審認為不管是對樂器的控制力，或演奏技巧，甚至是聲音基本功都相當紮實穩固，皆具備國際競爭力。
基金會表示，藝術獎創辦至今，透過獎助學金鼓勵年輕學子投身於藝術。目前總計有365人獲獎，累計獎助學金超過1.3億元，光是二度獲獎，就有近百位青年。
郭玲玲說，由於「榮耀天使」藝術獎座已使用12年之久，此次特別請第24屆得主王雄國特別重新設計，獎座上方天使從原本暗沉古銅色改為金色，底座也已圓柱、幾何造型呈現流線設計，讓「榮耀天使」看起來更為年輕化又增添現代感，是第8度更新獎座。
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