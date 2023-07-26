大安國中管樂團赴日交流 三團180人大合奏

臺北市大安國中管樂團，受邀前往日本東京都與足立區新西井中學校吹奏楽部進行音樂交流，7月22日下午14:00於新西井中學校活動中心舉行「日台交流音樂會」分別由新西井中學校吹奏樂部、With U Wind Orchestra及大安國中管樂團各自使出渾身解術帶來多首名曲。

此次，大安國中管樂團特別帶來四首極具代表性的管樂作品來日本演出，包含了大安國中管樂團參與「111學年度全國學生音樂比賽」管樂合奏特優獎項的自選曲目普契尼《杜蘭朵》，極限主義新創作品《消失點》，特別展現豎琴演奏高超技術的柴可夫斯基《花之圓舞曲》以及深受歡迎的宮崎駿動畫《風之谷交響組曲》。

此外，臺日三團管樂團將近180位團員還一同合演盧斯特《兵工廠進行曲》以及近期風靡全世界的兩首動畫配樂《我怎麼這麼可愛》及《我推的孩子主題曲Idol》。本次的「日台交流音樂會」就在歡欣熱烈的氛圍中結束，會場的觀眾不僅吸引到東京足立區熱愛管樂的觀眾，還有旅居日本當地僑胞，大安國中校友，更有多位團員家長，攜家帶眷從臺灣追星至日本東京，真的是給予大安國中管樂團極大的支持與鼓勵。

大安國中管樂團為110及111學年度全國學生音樂比賽四項特優獎項得主，該團除了在「管樂合奏」項目長年保持特優外，近期在「打擊樂合奏」、「木管五重奏」及「銅管五重奏」亦有超高水準之表現，由於連年保持頂尖特優成績，故四項競賽項目均名列全國賽種籽隊的行列。除了競賽項目成績優異表現外，每年於臺北市中山堂的音樂會以及多次於國家表演藝術中心主要場館國家音樂廳、衛武營音樂廳及臺中國家歌劇院的音樂會亦深受愛樂者矚目！