黃俊雄再度「轟動武林」特展重現史艷文藏鏡人經典對決

想重溫「金光閃閃、瑞氣千條」的布袋戲童年？甫獲獲行政院文化部頒發文化獎的布袋戲大師黃俊雄，即將再次「轟動武林、驚動萬教」。「融舊創新─金光布袋戲教父黃俊雄特展」今起於大稻埕戲苑八樓特展區展出，展出黃俊雄的劇本手稿、蒐藏文物、作品精華片段及影像記錄，更搭設主題實景重現招牌主角史艷文、藏鏡人、黑白郎君經典的對決時刻。

1933年，黃俊雄大師出生於雲林縣虎尾鎮，自幼便受父親「布袋戲通天教主」黃海岱的薰陶，精於北管鑼鼓。漢文學基礎亦是深厚，能出口成章、談經說史。自19歲出道後，其表演的特色，就在於閩南語咬字清晰，除了傳統的五音分明，更吸收了台灣各地的口音與腔調，創造出各種不同戲劇人物的聲音表情。

1952年，黃俊雄成立「五洲園第三團」，擔任主演在各地戲院巡迴表演。1958年推出台灣第一部電影布袋戲《西遊記》，陸續總共上映了三部布袋戲電影。1963年更成立「世界大木偶歌舞特藝劇團」改為3尺3的大型戲偶，舞台亦改為電子式，在各大戲院巡迴演出，也將傳統配樂、演歌改編，創作出《粉紅色的腰帶》、《苦海女神龍》等多首雋永歌曲，灌錄唱片。

1970年3月《雲州大儒俠》在台視播出，開啟史豔文的新時代。史豔文的原始雛形是黃海岱的「史炎雲」，約一週就可演完。沒想到觀眾熱烈反應，欲罷不能，因而融合了他自創的《六合》系列故事，收視率高達97%，這股狂熱甚至讓當局以造成「學童逃學，農人廢耕」、「妨害農工商正常作息」而禁演。《雲州大儒俠》共播出583集，創下傳統戲劇在台灣電視媒體演出的傳奇紀錄。

後續因應政府推行國語文運動，以閩南語為主的布袋戲亦改為國語發音，又由於電視播出，看內台戲的觀眾銳減，眼看布袋戲一度沒落，沉寂數年後，黃俊雄大師於1983年成立美地塢廣播電視節目錄製有限公司，將布袋戲推向錄影帶出租店供租售，開發布袋戲新的市場。黃俊雄作為「轟動武林，驚動萬教」的創新前鋒，不但對傳統藝術有不可磨滅的貢獻，亦為布袋戲開創了一個新時代，使布袋戲成為台灣最具代表性的意象。

主辦單位表示，「融舊創新─金光布袋戲教父黃俊雄特展」共分五大主題：主題實偶展區、形象牆、典藏文物、時光走廊以及好運籤互動區。展覽文物以「融舊創新」之精神，重現史豔文、藏鏡人、黑白郎君三人強者對決的經典時刻，更展示許多珍藏的戲偶與道具，以及黃大師親筆撰寫之劇本。同時《金光布袋戲》高人氣角色，如俏如來、戮世摩羅…等，亦將現身展區與民眾見面。

其中最具創意的展出，是將「雲州大儒俠」史豔文三子雪山銀燕與其原型、同時也是黃俊雄大師之子黃立綱於《金光十八龍》初露頭角時，所創作的冰山冷燕一角，進行共同展示，民眾得以同時欣賞不同時期的布袋戲偶之美。展區內也特別收錄黃俊雄大師最為膾炙人口的六部作品精選集，參訪民眾可於觸控螢幕點擊「金光赫赫」，便可進入時光走廊，重新感受大師電視布袋戲時期的獨特魅力。

黃俊雄特展展期至明年12月15日止，11月還將舉辦「布袋戲精品手作工作坊」、「布袋戲操偶教學工作坊」兩場免費推廣活動，報名資訊將另行公告於《金光布袋戲》和《大稻埕戲苑》粉絲專頁。