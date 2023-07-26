豐原高中霸凌事件 重啟調查惹議

台中豐原高中事件發生已4個月，學生家長昨指出，調查結果6月已出爐，但多次索取未果，校方更表示「長官交代」不能給；教育局說，為求釐清真相，7月4日已退回並要求重啟調查。民代也批評，既然報告遭退，真相沒水落石出，何以讓老師復職？教育局說，教評會近日將審議，討論前學務主任再度停聘。

豐原高中一名學生疑遭師長霸凌，今年3月走上絕路。人本文教基金會昨與家長、綠營民代舉行記者會。台中辦公室主任曾芳苑說，調查報告已在6月13日出爐，隨後校方開教評會，決議不解聘涉案教職人員，維持校事會議記過處分並復職。

曾芳苑說，6月30日曾致電教育局長，表示決議已出，家長有權申覆，應給調查報告，局長允諾，但直至7月5日仍等無通知，後才從媒體得知，調查報告7月4日遭教育局退回，市府態度讓家屬情何以堪？家長也痛批，為何受處分的人都已平安回校，家長卻連調查報告都拿不到。

立委張廖萬堅說，調查結果依法應於2個月內出爐，必要時可申請延期1個月，得申請2次，並將結果書面給相關人，結果市府都沒做，還讓受害學生家長要資料，有違程序正義。

市議員王立任、張家銨、林祈烽等人表示，涉案人員復職，代表一定有報告，且報告一定得給申請人，教育局既退件報告，那教評會就無任何依據可以復聘涉案人員。

教育局說，被調查人員在調查期間不應復職，學校依法停聘3個月，結果出爐，三個月期滿依法復聘，但教育局退回報告，重啟調查，近日教評會將討論審議，前學務主任再停聘接受調查。

教育局強調，涉及校園霸凌及性平事件的教官及相關人員，已調離現職，結果出爐前不得返校，待調查結果出爐後一併處置，重啟調查結果依法一定提供給家屬。