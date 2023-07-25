小六數學邏輯題猜職業 眾人看了頭好痛「正常學習不行嗎？」

小學的作業一定就比較簡單嗎？一名網友在臉書分享家中小六孩童的數學作業，內文敘述有三種不同職業，但不知道甲乙丙分別從事哪一種工作，要學生依照三種說法來推敲，並且最後回答甲是做什麼的。貼文一出，讓不少人看了哀號「太難了」。

原PO在臉書「爆廢1公社」貼出一則小六的數學習題，希望大家幫忙解答。題目寫道「有三位工人，一名是水電工，一名是汽車修護工，一名是貨運工人。又知道下面的三種說法只有一種是對的：1.甲是汽車修護工，2.乙不是汽車修護工，3.丙不是貨運工人，請問甲是從事什麼工作？」

貼文讓不少人看了很傻眼，「現代小學的數學都那麼麻煩的嗎？」、「讓孩子正常學習不行嗎？」、「太複雜了」、「現在國小數學題目都這麼難嗎？讓我憂心…今年剛要升小一的媽媽路過」、「這真的是數學嗎？叫出題的出來」；但也有網友覺得題目很靈活，「數學不就是邏輯推理演算，個人覺得題目不錯啊，蠻活的」。

更有不少高手提出解答，「這是考邏輯吧，根本不是數學。1如對2就對，所以不是；1錯2對3錯，邏輯不成立；1錯2錯3對，乙=汽修、丙=水電、甲=貨運」、「三種只能一個是對的，1.假設甲是對的，其餘兩個都是錯的，甲是汽車修護工，乙變成是汽車修護工，矛盾；假設乙是對的，甲丙是不對的，甲乙皆不是汽車修護工，丙是貨運工人，那甲乙都是水電，矛盾；所以甲是貨運工人，乙是汽車修護工，丙是水電工」、「很簡單啊，如果1是正確的，2也一定是正確的，也就是說這兩個不能同時正確，那就是3正確。反推，乙就是汽車修護，丙是水電，甲是貨運」，原PO事後也更新答案「答案是貨運工人」。