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太厲害！宜蘭3名健力好手國際賽勇奪12金、4項打破紀錄

聯合報／ 太厲害！宜蘭3名健力好手國際賽勇奪12金、4項打破紀錄
宜蘭健力好手林子瑄、高侑蓁、黃暐宸（右至左）在教練高日豪帶領下，參加亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽，拿下該量級組別的4面金牌，表現亮眼。記者戴永華／攝影
宜蘭健力好手林子瑄、高侑蓁、黃暐宸（右至左）在教練高日豪帶領下，參加亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽，拿下該量級組別的4面金牌，表現亮眼。記者戴永華／攝影

國際健力比賽分9個量級，每個量級各有4面金牌宜蘭健力好手高侑蓁、黃暐宸及林子瑄參加「亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，3人分別拿下青少年組63公斤級、青少年組59公斤級、公開成人女子組57公斤級，奪下該量級4面金牌，表現亮眼，縣長林姿妙今表揚感謝為國爭光，也分享他們辛苦的練習過程。

31歲林子瑄是宜蘭健身教練，黃暐宸是慈心華德福中學畢業，今年要進入台灣體育運動大學就讀，高侑蓁就讀羅東高商要升高三，3人由教練高日豪帶領參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，除了各有4金入袋，高侑蓁更打破3項亞洲紀錄，黃暐宸打破1項亞洲紀錄，非常不容易。

這項國際賽事分9個量級，各有蹲舉、硬舉、臥舉與總和等4項成績，也就是每個量級有4面金牌。高侑蓁參加青少年63公斤級、黃暐宸參加青少年59公斤級、林子瑄參加公開成人女子57公斤級。

高侑蓁在比賽蹲舉、硬舉、總和成績，打破3項亞洲紀錄，黃暐宸的硬舉成績也打破亞洲紀錄。高在比賽過程因腰受傷，仍忍痛拿下佳績，她說，學習健力3年多，平常每天練習2、3個小時，過程很辛苦，但她想要挑戰自己，希望8月參加世界青年健力錦標賽能夠再次挑戰自己、獲得更好成績。

黃暐宸自幼接觸過排球、籃球及帆船等運動，礙於身體條件，未能有耀眼表現，今年開始練習健力，接受教練指導，成績突飛猛進，「拿金牌的一刻感覺很爽」，希望未來能挑戰更高層級的賽事、突破自我。

林子瑄首次代表國家參加國際賽事，甫於5月份亞洲健力錦標賽拿下2銀2銅成績，這次賽事奪下4金，站上國際健力賽場上的頒獎台，替國爭光，她說「拿獎牌就是支撐自己前進的動力」。

縣長林姿妙表示，宜蘭囝仔勁厲害，在國際賽事榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，也感謝教練及相關團隊長期對體育活動的推動，縣府會繼續提供選手優良訓練環境，培育一流的運動選手。

宜蘭健力好手林子瑄（前排右二）、高侑蓁（左二）、黃暐宸（左）參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，各拿下該量級4面金牌，4項比賽打破亞洲紀錄， 今接受縣長林姿妙表揚鼓勵。記者戴永華／攝影
宜蘭健力好手林子瑄（前排右二）、高侑蓁（左二）、黃暐宸（左）參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，各拿下該量級4面金牌，4項比賽打破亞洲紀錄， 今接受縣長林姿妙表揚鼓勵。記者戴永華／攝影
宜蘭健力好手林子瑄、高侑蓁、黃暐宸（右至左）參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，拿下該量級組別的4面金牌，4項比賽打破亞洲紀錄，表現亮眼。記者戴永華／攝影
宜蘭健力好手林子瑄、高侑蓁、黃暐宸（右至左）參加「2023亞洲太平洋及非洲聯合經典健力錦標賽」，拿下該量級組別的4面金牌，4項比賽打破亞洲紀錄，表現亮眼。記者戴永華／攝影

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