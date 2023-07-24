傳承技藝半世紀 布農族男子傳統服飾保存者施菊花辭世
花蓮縣傳統工藝 「布農族男子傳統服飾編織」保存者施菊花Muia Sunavan於7月19日辭世，享壽90歲。文化部長史哲聞訊表達哀悼與不捨。他指出，「布農族男子傳統服飾編織」是台灣特有的無形文化資產，施菊花從事編織工作逾半世紀，技藝純熟，並致力研究、傳承、推廣，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。
施菊花1933年出生，常年居住於花蓮縣卓溪鄉崙山部落。文化部表示，她自幼就看著母親和其他部落女子編織布農族服飾，因此對織布工作產生濃厚的興趣，國小三年級時就編織出人生中第一件作品。施菊花對於費時又繁瑣的織布過程充滿熱情，生活重心以研究織布、製作傳統服為主，技藝傳承超過半世紀。
施菊花2011年5月30日經花蓮縣政府公告為傳統工藝 「布農族男子傳統服飾編織」保存者，2012年獲頒原住民族委員會第三屆「原住民族工藝薪傳獎」。其布農族技藝在物質文化及技法（水平織法）均有其獨特價值，擅長的布農族傳統服飾是男子身份與認同的表徵，深具藝術性與地方性。施菊花使用傳統地織機和工具來織作，運用的織物圖案除保留舊有圖樣外，同時具備加以變化的創造力。
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