快訊

南投暴雨交流道淹成「黃河」！賓士車硬闖直接拋錨 連帶2童受困

靠台恐成強颱！杜蘇芮颱風變強增胖 周三起3地區影響最劇烈

杜蘇芮颱風進逼有機會放颱風假？ 張善政：基北北桃會及時做出決策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他辦海洋教育營隊、她帶學生多元學習 雙雙獲師鐸獎肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
安樂高中老師吳怡慧支援英語、科技輔導團，辦理多元學習體驗，指導學生參與競賽，獲頒師鐸獎肯定。圖／基市府提供
安樂高中老師吳怡慧支援英語、科技輔導團，辦理多元學習體驗，指導學生參與競賽，獲頒師鐸獎肯定。圖／基市府提供

今年師鐸獎全國有72人獲獎，基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育。安樂高中老師吳怡慧支援英語、科技輔導團，辦理多元學習體驗，指導學生參與競賽，規畫展演舞台，雙雙獲得我國教育界最高獎項肯定。

師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，今年有168名候選人進入決審，評審委員經書面資料審查及面談，選出校、園或院長19人、教師52人、軍護人員1人，合計72人獲獎，其中男性31人、女性41人。

許繼哲說，很幸運能有一群志同道合的夥伴陪他一路向前，回憶指導的眾多學生中，陳姓學生令他印象深刻，因為即使升上高中，要申請青少年科學人才培訓計畫時，陳姓同學還是回到母校找他討論，構思主題和內容，最後成功入圍，並獲得青培最佳論文獎。

吳怡慧得知獲獎，感謝學生給她機會，陪伴他們走過一段人生旅途，一起歡笑哭泣，尋找自身價值與人生方向。她說，曾有1名學生具美術天分，情感細膩，但成績卻不夠理想。她與這名學生做了「因為我要成為世界有名的藝術家」約定，鼓勵這名學生考上教育大學，成為老師後，帶領更多的孩子用不同的藝術角度體驗世界。

教育處長劉美蘭表示，師鐸獎是教育界的最高榮譽，恭喜許繼哲、吳怡慧獲獎，也很榮幸基隆有如此優秀的老師任教，希望他們能持在杏壇發光發熱，照亮基隆學子未來的路。

基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育，獲頒師鐸獎肯定。圖／基市府提供
基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育，獲頒師鐸獎肯定。圖／基市府提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

師鐸獎

延伸閱讀

苗栗縣原民中心恢復原民處 修法草案近期送議會

基隆承辦全國中小學科展 推「科學之旅」行銷海洋特色

成大教授要求「把活金魚打成汁」 台大營隊生崩潰哭逃！校方：無從回應

基隆A級雙語領航學校再加3 課程1/3雙語學生上課很有趣

相關新聞

學童過馬路鞠躬敬禮被譏「跪舔」 校長：培養感恩之心

行人路權意識高漲，台東縣成功鎮信義國小參考日本作法，學童過馬路後在路口鞠躬道謝，畫面曝光引發軒然大波，毒舌網友批評「跪舔...

「讓人起雞皮疙瘩」 北市中正國中管樂團獲奧地利電視台長篇幅報導

受邀參加「中歐管樂節」的台北市中正國中管樂團，在奧地利成功演出，受到當地媒體廣泛注意。奧地利公共電視台ORF及史萊德明電視台Ennstal TV，都以長篇幅報導，盛讚這群八年級同學對音樂的詮譯「讓人起了雞皮疙瘩」，並有觀眾感動到流下淚來。

他辦海洋教育營隊、她帶學生多元學習 雙雙獲師鐸獎肯定

今年師鐸獎全國有72人獲獎，基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育。安樂高中老師吳...

竹苗高中入學 提議積分制27日討論

竹苗區國中會考免試入學超額比序採三級制，但新竹不少家長認為改為7級積分制對學生才公平，連署要求檢討。新竹縣教育局組專案小...

動手玩數學玩藝數 嘉義市大業實驗國中首辦數學營報名秒殺

嘉義市首間轉型實驗學校的大業實驗國中，不只招生80人額滿，招考6名教師，吸引184人報考，8成以上碩土學歷，錄取率僅3%...

這所國小宣導學生舉手過馬路 還要向駕駛鞠躬敬禮

教育部推動安全教育納入部定課程及校訂課程，並於112學年度補助全國約40所國中小擔任安全教育重點學校。以台東縣信義國小為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦