他辦海洋教育營隊、她帶學生多元學習 雙雙獲師鐸獎肯定

今年師鐸獎全國有72人獲獎，基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育。安樂高中老師吳怡慧支援英語、科技輔導團，辦理多元學習體驗，指導學生參與競賽，規畫展演舞台，雙雙獲得我國教育界最高獎項肯定。

師鐸獎選拔分初審、決審兩階段，今年有168名候選人進入決審，評審委員經書面資料審查及面談，選出校、園或院長19人、教師52人、軍護人員1人，合計72人獲獎，其中男性31人、女性41人。

許繼哲說，很幸運能有一群志同道合的夥伴陪他一路向前，回憶指導的眾多學生中，陳姓學生令他印象深刻，因為即使升上高中，要申請青少年科學人才培訓計畫時，陳姓同學還是回到母校找他討論，構思主題和內容，最後成功入圍，並獲得青培最佳論文獎。

吳怡慧得知獲獎，感謝學生給她機會，陪伴他們走過一段人生旅途，一起歡笑哭泣，尋找自身價值與人生方向。她說，曾有1名學生具美術天分，情感細膩，但成績卻不夠理想。她與這名學生做了「因為我要成為世界有名的藝術家」約定，鼓勵這名學生考上教育大學，成為老師後，帶領更多的孩子用不同的藝術角度體驗世界。