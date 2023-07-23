「讓人起雞皮疙瘩」 北市中正國中管樂團獲奧地利電視台長篇幅報導
受邀參加「中歐管樂節」的台北市中正國中管樂團，在奧地利成功演出，受到當地媒體廣泛注意。奧地利公共電視台ORF及史萊德明電視台Ennstal TV，都以長篇幅報導，盛讚這群八年級同學對音樂的詮譯「讓人起了雞皮疙瘩」，並有觀眾感動到流下淚來。
奧地利是音樂家莫扎特的故鄉，維也納更是音樂之都，對於音樂非常重視。史萊德明市長Hermann Trinker在電視台的訪問中表示，歡迎參加本次盛事的所有音樂人。教堂所在地豪斯地區的民代，特別提到音樂無國界，她讚美中正管樂的演奏，尤其是Amazing Grace那首，讓她起雞皮疙瘩了。
中正國中管樂團指揮鄒基華驚訝地表示，「沒想到我們管樂團竟然成為奧地利中歐音樂節新聞的片頭，而且畫面時間這麼長，真是受寵若驚。」他也很意外壓軸的教堂音樂會也有Ennstal TV來採訪。教堂音樂會在位於豪斯地區有三百年歷史的Pfarrkirche 教區教堂舉行，表演團體均由主席親自精選，樂聲迴響神聖的殿堂中，有當地居民表示，連追三場表演很過癮。中正第26屆管樂團演出，以教堂音樂會完美ending。
中華民國駐奧地利代表處大使張小月，特別攜帶國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會，觀賞北市中正國中管樂團表演。張小月表示，即使車程再遠，也要幫來自台灣的學生加油打氣，她說，「阿美族民幻想曲」將台灣原住民風格展現觀眾面前，讓人印象深刻。
除了管樂節的活動之外，中正國中特別在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，讓當地民眾相當驚豔，許多人跟著音樂起舞，街頭頓時有著嘉年華會的感覺。
中歐管樂節(MID EUROPE)是每年夏天在奧地利阿爾卑斯山谷著名景點史萊德明舉辦的音樂盛會。今年有來自14國家38個管樂隊和儀隊總計演出30多場。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言