「讓人起雞皮疙瘩」 北市中正國中管樂團獲奧地利電視台長篇幅報導

受邀參加「中歐管樂節」的台北市中正國中管樂團，在奧地利成功演出，受到當地媒體廣泛注意。奧地利公共電視台ORF及史萊德明電視台Ennstal TV，都以長篇幅報導，盛讚這群八年級同學對音樂的詮譯「讓人起了雞皮疙瘩」，並有觀眾感動到流下淚來。

奧地利是音樂家莫扎特的故鄉，維也納更是音樂之都，對於音樂非常重視。史萊德明市長Hermann Trinker在電視台的訪問中表示，歡迎參加本次盛事的所有音樂人。教堂所在地豪斯地區的民代，特別提到音樂無國界，她讚美中正管樂的演奏，尤其是Amazing Grace那首，讓她起雞皮疙瘩了。

中正國中管樂團指揮鄒基華驚訝地表示，「沒想到我們管樂團竟然成為奧地利中歐音樂節新聞的片頭，而且畫面時間這麼長，真是受寵若驚。」他也很意外壓軸的教堂音樂會也有Ennstal TV來採訪。教堂音樂會在位於豪斯地區有三百年歷史的Pfarrkirche 教區教堂舉行，表演團體均由主席親自精選，樂聲迴響神聖的殿堂中，有當地居民表示，連追三場表演很過癮。中正第26屆管樂團演出，以教堂音樂會完美ending。

駐奧地利代表處張小月大使攜國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會為表演同學加油打氣。圖／家長後援會提供

中華民國駐奧地利代表處大使張小月，特別攜帶國旗親臨史萊德明(Schladming)小鎮的戶外音樂會，觀賞北市中正國中管樂團表演。張小月表示，即使車程再遠，也要幫來自台灣的學生加油打氣，她說，「阿美族民幻想曲」將台灣原住民風格展現觀眾面前，讓人印象深刻。

除了管樂節的活動之外，中正國中特別在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，讓當地民眾相當驚豔，許多人跟著音樂起舞，街頭頓時有著嘉年華會的感覺。