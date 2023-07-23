竹苗高中入學 提議積分制27日討論

竹苗區國中會考免試入學超額比序採三級制，但新竹不少家長認為改為7級積分制對學生才公平，連署要求檢討。新竹縣教育局組專案小組研議，分析數據發現有9成學生會因調整積分制受影響，改制影響層面太大。此案將於27日舉行的「竹苗區高中入學推動工作小組」審議討論。

竹苗區國中教育會考超額比序方式引起地方關注，不少市區家長認為改為積分制對孩子才公平，避免因一題之差而上不了理想學校。

也有偏鄉家長反對改為積分制，他們憂心城鄉差距拉大，無法達到原本免試入學照顧偏鄉、均衡學習發展的目的。

新竹縣教育局為此召集專案小組，使用今年國中會考的成績資料模擬分析，發現若改採用7級積分制，近9成學生會受影響，其中有近一半的學生排序倒退、近4成會考成績中後段學生排序則往前。

模擬分析結果也發現，若改採積分制，原本考取5A的學生，將有35人被刷出第一志願，更有268人連前三志願都無法進入。

專案小組成員鳳岡國中校長徐永明及二重國中校長徐華助認為，基北區與竹苗區學生會考成績樣態不同，若將竹苗區現行採用的三級制改為與基北區相同的7級積分制，會影響原本扶助弱勢與偏鄉學生、五科均衡學習等目標，不建議調整。

竹縣府教育局長楊郡慈說，專案小組會審慎廣納各方意見、研議調整比序，確保弱勢學生權益，27日的竹苗區高中入學推動工作小組會將專家建議、家長意見納入審議討論。