動手玩數學玩藝數 嘉義市大業實驗國中首辦數學營報名秒殺

嘉義市首間轉型實驗學校的大業實驗國中，不只招生80人額滿，招考6名教師，吸引184人報考，8成以上碩土學歷，錄取率僅3%，17日首次舉辦為期5天數學營隊「玩藝數營隊」，開放報名25個名額秒殺，昨天結業，學生說，營隊好好玩，數學沒有想像中的難。

大業實中暑假開辦玩藝數營隊，2個月前推出，家長趨之若鶩，25名幸運學員，除在地嘉市國中小學生，還有來自新北積穗國小、雲林褒忠、南大附小學生，也有1名旅居英國學生暑假返國，報名參加，最小學員升小學二年級學生，最大國中七年級，可看出家長對基礎數學教育重視。

「玩藝數」由嘉大教授嚴志弘指導，課程包含斜轉魔方、幾何摺紙、加密日記、熊貓寶貝等，透過積木、魔術方塊等教具，讓孩子動手「做」數學，營隊與台師大教授賴以威指導「數感實驗室」教師團隊合作，由教師楊佳穎主導課程，搭配助教群，透過數學火柴盒教具，鍛煉孩子的思考能力，跨域導入AI思維，培養孩子解難的思考力。

家長陳怡靜表示，多數人學習數學經驗是挫敗的，數學是發展邏輯思考很重要領域，玩藝數課程，孩子可以很具體、透過手作步驟，訓練思考邏輯。