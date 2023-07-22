動手玩數學玩藝數 嘉義市大業實驗國中首辦數學營報名秒殺
嘉義市首間轉型實驗學校的大業實驗國中，不只招生80人額滿，招考6名教師，吸引184人報考，8成以上碩土學歷，錄取率僅3%，17日首次舉辦為期5天數學營隊「玩藝數營隊」，開放報名25個名額秒殺，昨天結業，學生說，營隊好好玩，數學沒有想像中的難。
大業實中暑假開辦玩藝數營隊，2個月前推出，家長趨之若鶩，25名幸運學員，除在地嘉市國中小學生，還有來自新北積穗國小、雲林褒忠、南大附小學生，也有1名旅居英國學生暑假返國，報名參加，最小學員升小學二年級學生，最大國中七年級，可看出家長對基礎數學教育重視。
「玩藝數」由嘉大教授嚴志弘指導，課程包含斜轉魔方、幾何摺紙、加密日記、熊貓寶貝等，透過積木、魔術方塊等教具，讓孩子動手「做」數學，營隊與台師大教授賴以威指導「數感實驗室」教師團隊合作，由教師楊佳穎主導課程，搭配助教群，透過數學火柴盒教具，鍛煉孩子的思考能力，跨域導入AI思維，培養孩子解難的思考力。
家長陳怡靜表示，多數人學習數學經驗是挫敗的，數學是發展邏輯思考很重要領域，玩藝數課程，孩子可以很具體、透過手作步驟，訓練思考邏輯。
校長陳明君說，學校數學團隊課程設計創意十足，連續2年辦理「數學日」，以愛因斯坦「拍」餅乾、百人推骨牌活動獲得學生喜愛，成功引起學生學習數學興趣，首次期辦理「玩藝數」，獲得家長迴響，未來也會把更多數學元素導入學校設計，讓學生對數學不再恐懼，目前建置校內數學基地，提供學子更多元學習方式學數學。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言