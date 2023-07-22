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親子腦力激盪 中正大學攜手嘉義市府辦3D、AR工坊

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供
中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供

為推動科技自造教育，中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉義市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」；中正自造基地主任游寶達表示，課堂培養學生設計思維，激發想像力，再從熟悉的事物創造獨特作品。

課程上以常見的3D模型，引導學童逐步認識 3D列印技術的各個應用，學童們也實際設計製作自己的3D列印物品，更結合AR擴增實境技術學習新興科技。

參與學生表示，老師帶領觀察身邊事物，發現細節特點，將元素融入到自己的設計，課程也有結合AR技術，還運用Meta Spark設計實體物品製造虛擬互動，很新奇有趣。

游寶達說，課程透過親子合作，讓大小朋友都愛上科技自造，期望透過工作坊，培養學生動腦設計、動手實作的實踐能力。

中正自造基地指出，課程建立現實世界和虛擬世界的連結，創造全新的科技應用領域，學員間的交流和分享能夠激發更多創新想法，也促進跨時代、跨領域的合作和學習。

中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供
中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供
中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供
中正大學智慧機器人自造基地今天與嘉市府攜手合作舉辦「智造咖工作坊」，親子們一起腦力激盪。圖／中正大學提供

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