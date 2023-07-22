新竹學生數激增 家長盼新建學校
時代力量昨在竹北舉辦竹苗教育檢討公聽會，新竹家長普遍反映地區學子激增，希望新建學校因應需求；對此，新竹縣政府表示已有相關增班規劃，新竹市政府則說正在推動建功高中擴建計畫。
公聽會上，新竹地區家長認為新竹面臨學生數暴增、學校不足，高中校舍已無量體增班、增額，甚至學校被迫拆操場、拆專科教室來擴充增班，剝奪學生多元學習機會，因此希望增校，否則竹北國中小學校不足、總量管制問題將在高中職重演。
不過，基北區免試入學委員會諮詢委員陳裕宏預估2031年後台灣學生會維持在每年16萬名左右或持續減少，貿然設校未來恐面臨學生不足及廢校問題，應以增班為優先考量。
新竹縣教育局表示，已經規畫縣立湖口高中從18班增加到24班並開辦職科，希望中央支持不足經費。另外，縣立六家高中也將拆除老舊校舍改建為30班的高中，同時評估逐年減收國中部、增加高中部的量體。
新竹市教育處則表示，增校牽涉到學齡人口趨勢變化，須謹慎評估。不過目前3所市立高中使用量和3所完全中學校舍運轉量能都已達到極限，因此正在推動建功高中的擴建計畫。
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