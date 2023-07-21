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元培醫大師生陪伴香山弱勢學童有成 獲亞太永續行動獎

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
元培醫大推出香山兒童友善社區計畫，以寵物寵物為媒介，鼓勵學童尊重生命、關懷社區。圖／校方提供
元培醫大推出香山兒童友善社區計畫，以寵物寵物為媒介，鼓勵學童尊重生命、關懷社區。圖／校方提供

新竹元培醫事科技大學師生長期關懷陪伴新竹市香山地區弱勢孩童，並巧思以毛小孩為媒介，透過寵物互動營造兒童友善社區。校方今天開心分享喜訊表示，師生的努力落實聯合國永續發展目標的確保弱勢孩童平等接受教育，榮獲2023年第二屆「APSAA亞太永續行動獎」。

校方指出，元培護理系老師洪兆嘉從2019年起帶領師生與新竹市香山區社區關懷站合作，透過陪讀、解惑、關心的方式，陪伴12歲以下特殊身份的學童，包含單親、貧困弱勢、隔代教養、新住民等弱勢孩子，鼓勵他們能夠擁有持續性的學習發展機會。

不僅如此，元培寵物保健系老師林育興、護理系老師王秀禾以貓狗為媒介，透過與寵物互動等系列活動來執行兒童友善社區的行動；校方表示，經過4年多推動，大幅提升當地社區重視兒童友善議題，也讓境遇較為弱勢兒童獲得關懷與歸屬感。

台北世貿一館今天舉行2023亞太永續博覽會，會中頒發2023年第二屆「APSAA亞太永續行動獎」。元培醫大國際長黃曉令從台灣永續能源研究基金會董事長簡又新手中獲發獎牌，校方期盼持續秉持「健康福祉服務人群」辦學理念，創造社會效益。

黃曉令說，呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），細項明確提出「在2030年前，消除教育上的性別差距，並確保弱勢族群可以平等地接受各層級教育與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童」；元培醫事科技大學作為教育機構，會協助弱勢兒童克服學習困難，取得更好的學習成果。

元培醫大長期投入香山兒童友善社區計畫。圖／校方提供
元培醫大長期投入香山兒童友善社區計畫。圖／校方提供

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