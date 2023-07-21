快訊

蘿莉塔挺7月孕肚登記結婚　 蘇心甯當見證人曬夫妻超甜合照

日本預測杜蘇芮颱風恐直撲台灣 彭啟明：有點嚇到大家的路徑

沒申請也有事！只詢問租金補貼事宜 她立刻被房東漲2千租金

高雄龍華國小林元溥數學一把罩 南韓世界數學總決賽奪金

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽，以優異的成績擊敗各國好手奪金牌，為台灣爭光。記者王昭月／翻攝
高市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽，以優異的成績擊敗各國好手奪金牌，為台灣爭光。記者王昭月／翻攝

高雄市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽(簡稱WMI)，以優異的成績擊敗各國好手勇奪金牌，為台灣爭光。

暑假後將升五年級的林元溥，今年元月通過中華數學協會主辦的台灣選手選拔賽後，3月起先後到高師大附中、新竹清華大學接受培訓，7月15日代表台灣參加在南韓首爾舉辦的WM世界數學競賽決賽。

他說，培訓過程除了學到計算、幾何、代數、數論、組合、推理等數學素養概念外，還結交到各縣市好友，大家一同備賽，挑戰國際舞台。

2013年創辦的WMI世界數學競賽，今年有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲共17個國家、1275人參加，選手從自幼稚園大班到高二都有，角逐各年級的獎牌。林元溥說，進入韓國決賽考場時，大禮堂坐滿上千名各國數學高手，他的心情本來就很忐忑，看到這麼大的場面更加緊張，還好一拿到試卷就靜下心，後來全力答題，沒想到為台灣隊奪下金牌。

林元溥最感謝4年級班導師李淑娟，因為導師用非常有趣的方式教數學，讓他對數學產生無比興趣，此外龍華國小資優班吳俊達、林慧青兩名老師，平常帶他邏輯推理，對數學解題也很有幫助。林元溥父親林裕展說，龍華國小讓孩子能按照自己的專長多元發展，孩子才能體悟到學習樂趣。

高市龍華國小四年級學生林元溥（左四）參加2023年南韓世界數學總決賽，勇奪金牌，為台灣爭光。記者王昭月／翻攝
高市龍華國小四年級學生林元溥（左四）參加2023年南韓世界數學總決賽，勇奪金牌，為台灣爭光。記者王昭月／翻攝

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

金牌 推理 南韓

延伸閱讀

水陸齊開趴！ 高雄「海洋派對」自由入場 金曲天團「滅火器」7/22登場再掀高潮

美核潛艦停靠南韓 北韓：可能符合使用核武條件

金與正破天荒稱南韓「大韓民國」 學者曝背後有戰略目的

花10個月找第一份工作！南韓年輕人「做18個月就走人」 背後原因曝

相關新聞

高雄龍華國小林元溥數學一把罩 南韓世界數學總決賽奪金

高雄市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽(簡稱WMI)，以優異的成績擊敗各國好手勇奪金牌，為台灣爭...

都沒遇過颱風假！南大附小學生感受極端氣候威脅

南大附小彩虹斑馬團隊在台南市環保局指導下，辦理兩天一夜暑期環境教育營隊，參訪藏金閣、南區氣象中心、尖山埤、紅葉公園、牛埔...

海山高中手球隊金門移地訓練 慢跑挑戰金門大橋民眾加油喝采

新北市海山高中手球隊前天到金門展開了一場別開生面的移地訓練之旅，為期四天三夜的訓練，在這個島嶼上，除了緊湊的訓練，這支年...

學子生命中的光！竹縣師邱巧鈺、蔡懷萱、簡羽謙奪師鐸獎

教育部今天公布112年師鐸獎獲獎名單，共選出72名獲獎者，新竹縣共有3位老師獲獎，分別是北埔國中的邱巧鈺老師、麻園國小的...

田徑「阿甘」精神激發孩子身心潛能 師鐸獎得主僑平國小鄭秀燕

教育部今天公布師鐸獎72位獲獎人員名單，嘉義市僑平國小體育組長鄭秀燕獲獎，消息傳回學校，同仁及親師生與有榮焉，鄭秀燕體育...

僑泰高中全國技能競賽獲2銀1銅 陳榆媃晉級國手選拔

台中市僑泰高中全國技能競賽獲2銀1銅，校長温順德今說，除了國服組劉思妙、中餐烹飪組高承洋雙獲銀牌，服裝創作組陳榆媃獲銅牌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦