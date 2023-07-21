高雄龍華國小林元溥數學一把罩 南韓世界數學總決賽奪金

高雄市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽(簡稱WMI)，以優異的成績擊敗各國好手勇奪金牌，為台灣爭光。

暑假後將升五年級的林元溥，今年元月通過中華數學協會主辦的台灣選手選拔賽後，3月起先後到高師大附中、新竹清華大學接受培訓，7月15日代表台灣參加在南韓首爾舉辦的WM世界數學競賽決賽。

他說，培訓過程除了學到計算、幾何、代數、數論、組合、推理等數學素養概念外，還結交到各縣市好友，大家一同備賽，挑戰國際舞台。

2013年創辦的WMI世界數學競賽，今年有來自歐洲、美洲、亞洲、大洋洲共17個國家、1275人參加，選手從自幼稚園大班到高二都有，角逐各年級的獎牌。林元溥說，進入韓國決賽考場時，大禮堂坐滿上千名各國數學高手，他的心情本來就很忐忑，看到這麼大的場面更加緊張，還好一拿到試卷就靜下心，後來全力答題，沒想到為台灣隊奪下金牌。