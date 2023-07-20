北港農工「早鳥」校長楊長鉿 陶鑄群英40載獲師鐸獎
雲林縣北港農工校長楊長鉿，陶鑄群英40載榮獲教育部師鐸獎，消息今天傳回學校，師生喜慶，楊校長多年來心繫偏鄉及原民教育，歷經士、農、工、商、水5種領域的教育工程，肩負傳承轉化的重責大任，為偏鄉學生尋找出路，翻轉弱勢孩子的人生，春風化雨足為典範，也為北港農工寫下新頁。
「有才能便能看到自己更多的可能！」，楊校長堅信專業實力才是生存之道，因此，多年來他從擔任教師、主任、校長，始終以培養實作力、創造力與就業力的人才，是他努力不懈的目標。
擔任校長14年來，一直在農業、水產人才培育領域中，尤其2年前接任北港農工校長以來，接連兩年在農、工技藝競賽榮獲5座金手獎，4項優勝，全國專題及創意製作競賽更是屢獲佳績。
技能的強化看得見，升學成績更亮眼，國立科大上榜率率大幅提升，因此在少子化衝擊下，新生報到率依舊額滿，更有一家三代皆是北農人，辦學成效深受好評。
「心往下想，眼往下看，錢往下用，腳往下走」是楊校長的治學理念，並常以此信念和老師分享，他說，心想學生、看向學生、走向學生、用在學生，一切以學生為主，尊重孩子想法，引導他在學習的路上，腳步更輕盈、有自信，用心陪伴孩子成長。
值得一提的是楊校長多年來落實「一日之計在於晨」的生活步調，每日天剛破曉，就帶著照相機，觀看日出晨曦，用心感受每一天的晨光幻影與蟲鳴鳥叫，用相機留住清晨最美麗的一刻，心思更隨著自然景觀萬化變千，反思教育現況和孩子的未來，激發自我的教育熱情與行動，
「早鳥校長」日觀天象40年不輟，每天清晨他的身影總會出現在校門口，用愉悅的笑容迎接所有師生上學，這不僅是他每天最快樂的時光，有了他親切的招呼，以及如同晨煦般的笑容，感染了每位師生的情緒，跟著校長快樂學習每一天。
榮獲師鐸的楊校長心存感激，願把榮耀和嘉義高工、成功商水、東石高中曾經一起努力的教育夥伴，以及北港農工師生家長共同分享，他也感謝家人的包容與陪伴，他說，生命中貴人無數，「感謝有你」讓他更積極投入教育，體現「有想法、就有辦法」的理念，完成許多不可能的任務，期待未來再入寶山持續發掘更多閃亮的璞玉。
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