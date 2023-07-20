電影「聽見歌在唱」伴奏原型 福和國中校長獲師鐸獎

教育部公布2023年教育界最高殊榮師鐸獎得獎名單，新北市共4位教師獲獎，其中福和國中校長范筱蓉初任教師時在玉山服務，到鄰近學校為合唱團伴奏3年，正是電影「聽見歌在唱」鋼琴教師的原型人物之一，也是她從事教育的初心。

今年度獲師鐸獎的范筱蓉初任教師時，在南投縣同富國中任職音樂老師，由於鄰近東埔國小還在草創時期，還沒有會看五線譜的老師，時任校長馬彼得邀請她來為合唱團伴奏，一協助就是3年。

范筱蓉說，因為有這樣的緣分，當電影上映時，馬彼得校長還將當初伴奏的音樂傳給她，而這份初心也是她擔任校長、去愛更多孩子、幫助更多學校的動力，比如透過校園廣播從事心靈輔導，20年來不間斷，連去待產都會預錄好廣播，而在福和國中7年時間收到2000多封手寫信，拉近與孩子的距離。

沙崙國小校長林惠珍投入教育工作34年，她最難忘是到偏鄉學校初任校長時，看到弱勢孩童放學後回到沒有燈的工廠宿舍，無法有好的學習環境，也因家庭功能不彰無法正常與人溝通對話，她拜訪學區里長，主動邀請年滿三歲的孩子就讀幼兒園，讓孩童盡早接受教育，學習說話與人溝通，翻轉孩子的生命。

新莊國中老師張美蓮重視每個學生的獨特價值，曾輔導過1位只會說越南語的新住民孩子，孩子常感到自卑而不想上學，於是她創新發想提出了一個「多元語言防疫宣導廣播」方案，配合多元文化週的活動，經過美蓮老師不斷地鼓勵和訓練，學生可以自信勇敢地向全校師生放送越南語防疫宣導，活動獲得廣大的迴響。