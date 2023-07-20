台南用翻轉教室實踐教育行動 暑期輔導也可這樣玩

今年是台南市安南區台江建庄200年，和順國中把暑假輔導課程搬到戶外，學生騎單車走進台江建庄環境藝術展的歷史現場，到山海圳國家綠道看「圓軸蟹」作品，以及到果菜市場看「絢爛的河流」，用翻轉教室實踐教育行動。學生分享，不管在哪裡工作，心中都是那個家。

台南社大台江分校執行長吳茂成擔任引路人，帶領師生，探索台江建庄二百年「開江紀」九座環境藝術裝置，他說，「台江建庄2百年環境裝置藝術展-開江紀及棲身港灣」，是公私協力，讓鄉親參與共創的文化治理行動，帶領和順國中師生實地踏查台江十六寮溼地型的村落社會，從環境藝術，認識「溪圳港」的台江流域環境生態，鼓勵大家以環境藝術創作，探索未來台江永續社會的發展可能性。

和順國中主任李舒婷表示，今年暑假比較特別的是規畫了台江建庄200年「開江紀」裝置藝術展覽踏查，將暑假輔導課呆坐教室上課傳統課程翻轉，教室移到台江戶外，這是一趟陪伴同學建立感受與實踐的教育行動。

學生唐子謙分享，這趟踏查活動，最喜歡的作品是山海圳國家綠道旁的兩隻「圓軸蟹」，超可愛的。學生鄭敬盈說，這次戶外教育超有趣行，走進「美麗的蛻變」簡直就是迷宮，中心點的竹屋非常美，「紅紅綠綠的紅樹林」除了介紹生活與生態可以共生之外，也令人聯想到貓爪柱，超有趣，至於果菜市場的「絢爛的河流」超美的，下次來買菜，就來導覽介紹給爸媽認識。

學生黃佩慈也分享，經過這次戶外教育，才知道還是有很多未探索的地方，這些台江建庄二百年裝置藝術，背後都很有意義，例如看見「吾海吾江」作品，是用漂流木構築成祖母背著孫子，守護台江家園的真情流露很真切；「美麗的蛻變」以在地竹子漆上色彩，安置沙地上成同心圓，有團結一致，象徵祖先扎根台江、安身立命的精神。