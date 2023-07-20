異常高溫考驗供電 弘光科大與環保署辦能源創新設計夏令營

全球今年夏季異常高溫，對穩定供電造成嚴峻考驗，弘光科技大學執行112年環保署計畫，邀全國高中職學生參加「環境品質監測採樣實作暨綠色能源創新設計體驗夏令營」，運用智慧監控無人機巡航設備進行環境監測，教導學生將空拍圖與剖面圖匯入電腦，設計鋪設光電模板，讓高中職學生學習開發永續能源知識，因應變化急遽氣候。

弘光科大環境與安全衛生工程系系主任溫志中表示，該系持續執行環保署計畫多年，112年更攜手智慧科技應用系，一起推動「智慧環境監測與再生能源科技跨域整合−守護青山綠水與建構低碳永續綠能家園計畫」，凝聚老、中、青三代投入與傳承，加強環境教育推廣的廣度與深化，這梯次高中職營隊參與學員擴散至全國，並將再則針對偏遠山海線地區辦理3梯次活動，擴大活動參與對象。

計畫主持人、環安系副教授陳俊元指出，經過多年的推廣與口碑，今年報名盛況空前，台中市東勢高工、光華高工老師主動提醒學生提早報名以免向偶，中南部學生熱烈參與，加上遠至台北的學生報名，有意願參加人數逼近百位，但因活動人數上限為50人，考慮營隊品質，只能取前50名參加。

課程由環安系副教授羅金翔說明如何應用無人機做環境監測與守護低碳永續家園的意義與做法，再由智科系副主任陳富國說明無人機操作應注意事項後，分組帶至羽球場進行無人機實體操作練習，教導學員如何操作無人機定位與航拍。

無人機操作與練習時，安排分組競賽。學生自行練習，操作無人機飛行通過指定的目標，每個參賽學生卯足全力練習，學生透過競賽練習對無人機操作有了初步認識，也學習其他與無人機搭載載具的相關課程。

環安系副教授王俊欽帶領學生進入實驗室實際體驗 PM2.5 與大腸桿菌群採樣過程，讓學生認識環境安全檢測的重要性；也延伸守護低碳永續綠能家園的課程，由陳俊元老師說明再生能源對於低碳永續家園的重要性，示範將無人機空拍圖進行基地匯入與貼附，並以光電模板鋪設為例，教導學生如何進行現況圖與剖面圖繪製設計，才能在有限的基地上，規劃產出光電綠能的最大發電容量。

光華高工張姓學生說，他覺得無人機操作很有趣，看到報名訊息後，邀請同學一起報名參加，透過營隊及自行摸索，加深對再生能源的認識。東勢高工王姓學生指出，無人機與再生能源是未來的趨勢，才會報名參加體驗營，參加這個營隊，知道更多學校課本以外的專業知識，希望未來能有更多這類優質的營隊可以參加。