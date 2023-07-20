南應大熱愛動漫學生7人獲選赴日 實習學動漫遊戲3個月

台南應用科技大學多媒體動畫系學生朱映蓉、李紀璇、唐于茜、蔡珮綺、曾筱涵、歐芯悅及漫畫系學生劉思妤熱愛動畫，爭取獲選前往日本動漫遊戲公司實習，以3個月時間密集學習、體驗日本遊戲業界相關技術特色與產業現況。

南應大與日本遊戲業者Hautecouture株式會社（簡稱HC公司）產學合作，多媒體動畫系、漫畫系與HC公司共同召開實習職缺面試，經線上面試、語言訓練及實習前輔導，最後篩選出7名學生前往日本實習，由多動系主任邱廼懿帶隊順利抵達日本，

邱廼懿表示，7名學生將在日本愛媛縣的HC公司實習遊戲美術與動畫。HC公司位在日本愛媛縣松山城旁，學生先拜訪公司，認識公司前輩同仁也前往公司附近認識環境，前晚HC公司還為實習生們舉辦歡迎會，認識前輩相互交流。