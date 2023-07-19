石門國小學生割稻樂 體會農民辛勤與豐收喜悅

石門山區梯田，在今年三、四月由石門國小學生種下的稻子，目前已開花結出黃澄澄的飽滿稻穗準備要收割，由農場主人在收割前辦理敬天謝地儀式，感謝風調雨順讓稻子有好的收成。在儀式結束後，要由種下稻米的同一群學生來採收，農場主人將割稻技巧傳授，學生們很快的就拿起鐮刀，將一把把的金黃稻穗給收割下來。

石門國小校長蔡清寬表示，石門國小希望透過從種稻到收割的歷程，讓學生感受到農人辛勤，粒粒皆辛苦的珍貴，以及收穫稻穀的豐收喜悅。還有石門國小校園中也有一塊友善的菜園，學校希望不論是校內到校外，學生們都可以經由食農教育學習友善大地、友善鄉土。

石門區長曾明華也來一同體驗割稻指出，以往自己家裡也有梯田種稻，從種到收割還要曬穀一系列的流程，真的很辛苦，這次石門國小透過貼近土地的農事活動，不僅可以行銷石門的美麗山水，也讓孩子對家鄉土地有所認同，更加的認識、親近家鄉。

出磺口農場陳國志指出，這片稻田從種下到收割，都是同一群孩子的努力成果，每一次與土地的接觸，孩子們都吸收經驗並且都有所進步，此外，農場也希望可以透過親身下田的感受，讓孩子明白作物得來不易，也透過感恩，讓學生對於每一樣食材珍惜並充滿感激。