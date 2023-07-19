國二妹暑輔「穿這件」遭約談 學務主任禁穿：怕男生起邪念

隨著風氣開放，民眾穿衣風格變得愈來愈多元，正逢酷暑，許多人怕流汗乾脆穿愈少愈好。一名網友抱怨，自己就讀國中二年級的妹妹，只因穿無袖上衣參加暑假輔導就遭學務主任約談，甚至被告誡「太暴露有些男同學會有不良的心思」，要求別再穿來學校，不料隔日妹妹同學穿小可愛配短褲卻沒遭約談，讓原PO大呼「在雙標什麼」。

一名女網友在Dcard以「我妹被學務主任叫去問穿搭」為題發文，她表示妹妹學校在暑輔前曾宣布「100%的穿衣自由」可穿便服到校，不料妹妹傳簡訊訴苦，抱怨因為一件無袖上衣遭學務主任約談。

原PO就讀國二的妹妹表示，早自習時遭學務主任叫去辦公室訓話，劈頭就說「我知道現在很熱，但妳可不可以不要穿無袖來學校？」、「如果穿的太暴露有些男同學會有不良的心思」，要求下次別再穿無袖上衣到校。

原PO妹妹大嘆整天強忍氣憤情緒，返家後立即向媽媽訴苦，不料媽媽卻回「如果主任說不要穿就別再穿」、「妳就聽話一點」。原PO看完訊息後替妹妹大抱不平，直呼一件普通的無袖上衣，「沒露肚子、沒露腰，請問看到手臂是能聯想什麼？」此外，隔日妹妹同學穿著小可愛配短褲到校卻沒遭學務主任約談，讓原PO氣不過嘆道「請問在雙標什麼…是不是中秋沒送月餅才只找我妹」。

貼文曝光後引起網友熱烈討論，有人支持原PO，「有錯的是會有不良心思的同學，還有什麼都沒發生卻因此而將妳妹叫去約談的老師」、「首先該教育的應該是如何正確的與別人相處，以及如何健康的排解性慾望和衝動吧」、「學校說自由穿搭又要約談人是怎樣，假民主喔」。

不過也有人支持學務主任，「國中這種大家普遍還沒有思辨能力的階段，不要穿太露比較好」、「國中生的年紀很尷尬，開始模仿大人但心智年齡的尊重尚未建立，不要讓學校出現打扮的風潮是方便且安全的」、「把學校想成一個比較正式的場合去穿著就好了，不太需要糾結這麼多。」