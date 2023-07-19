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中小學國際姐妹校 淪表面朋友

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

教育部推動國際教育超過十年，今年八月起將推出為期四年「中小學國際教育中程發展計畫」，首年將砸一點三五億元。雖然教育部自陳既有政策的五大挑戰，但部分學校認為，教育部未全面發現問題，例如締結姐妹校受限學制差異、時差因素，學生交流、教師共備課程時間有限，甚至淪為「表面朋友」，文化交流僅止於「介紹臭豆腐」。

國際教育白皮書二點○，三年前上路，教育部昨在全國教育局處長會議，報告今年五月新修正的國際教育中程計畫。教育部原民特教組代理組長孫旻儀表示，中程計畫共提出四大策略、九項方案，包含精進國際教育人才培力、推展國際教育課程、促進國際交流合作、強化國際教育支持機制。

但一位不具名高中校長向本報反映，教師認證缺乏誘因，除非教師對教育獎項有興趣，也不會想投入培訓。另在國際交流合作部分，締結姐妹校經常受學制差異、時差，影響師生互動交流，甚至淪為「表面朋友」。

宜蘭縣教育處長簡信斌坦言，該補助計畫撰寫不易且經費有限，學校若不申請相關經費，也可自主辦理國際教育，即便國教署相關經費計畫修正後，較具多元性、可及性，可正向促進學校踴躍申請。

教學現場提出的見解，點出教育部推國際教育的問題。不過教育部也自行羅列五項現行政策挑戰，舉凡國際教育教師培力認證名單多來自同一所學校，獲認證人數占中小學教師總數不到一成。國際教育是新課綱十九項議題之一，卻多由英語專長教師推動，全國三六三件國際教育課程補助案，出現補助名單重複且存在城鄉差距隱憂。

面對這些問題，台師大教務長劉美慧建議，有些姐妹校會雙邊另外約時間，例如一學期交流二次，一次以台灣時間為主，一次以對方時間為主，才有辦法進行線上交流。

教育部表示，將持續培力國際教育種子講師，並與縣市政府合作分工，強化國際教育推動量能，未來將在地方成立國際教育中心，包含將協助東部地區學校共同增能。

國教署長彭富源也補充，今年起將優先協助偏遠或資源相對不足的學校，提高國際教育普及度。

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教育部 小學 國教署

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