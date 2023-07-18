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高科大角映義築隊走入原鄉 構築原住民第16族卡那卡那富族家屋

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
永續那屋在結構上保留卡那卡那富族家屋的木圍籬、竹牆板、A字柱等元素，在地耆老帶領師生前往深山採集傳統家屋使用的原始素材「黃藤」，用以綁紮固定部件。圖／高科大提供
永續那屋在結構上保留卡那卡那富族家屋的木圍籬、竹牆板、A字柱等元素，在地耆老帶領師生前往深山採集傳統家屋使用的原始素材「黃藤」，用以綁紮固定部件。圖／高科大提供

高雄科技大學營建系角映義築隊，結合原鄉那瑪夏區在地原住民第16族卡那卡那富族傳統家屋文化，傳承家屋建築設計精神，在那瑪夏區民生國小移交「永續那屋」，未來將成為部落學童沉浸式文化學習的場域。

角映義築隊執行教育部USR計畫「U can do it! 高雄山都心永續藍圖」，八年來走遍台南、高雄、台東等偏鄉部落，根據部落傳統文化與社區需求，在各地打造精緻小型生態工程或傳統建築移交給部落，實踐聯合國SDGs文化永續的目標。

那瑪夏民生國小校長顏浩義表示，那瑪夏在地原民部落是卡那卡那富族，人口400多人，今天移交典禮安排民生國小附設幼兒園，小朋友演出卡那卡那富族族語歌謠，並且與部落耆老一同合唱，落實原民文化傳承。

高科大校友總會長譚本榮，長期支援角映義築隊的工程，包含提供材料、預先施工場地等。譚本榮表示，多年以來的觀察，從早期學生施工經常會有所缺漏，需要公司團隊華洲營造幫忙補強，現在學生已逐漸建立完整的工作流程，細節處也開始有很好的表現。

「青年帶著所學走入偏鄉社區，動手實作回饋鄉里，是非常重要的學習成長過程。」今年那瑪夏永續那屋的工程，參與女同學人數首次超越男同學，也展現出專業能力不分性別的現象。

那瑪夏永續那屋團隊總召營建系學生曾泓銘表示，團隊在準備階段參考過卡那卡那富族的傳統家屋構成，設計階段充分與耆老溝通，在結構上保留木圍籬、竹牆板、A字柱等元素，並且由在地耆老帶領師生前往深山採集傳統家屋使用的原始素材「黃藤」，用以綁紮固定部件。耆老親自示範黃藤處理及綁紮的技巧，重現在永續那屋裡，未來將做為學童課程學習的重要場域。

那瑪夏區在地原民部落是卡那卡那富族，民生國小附設幼兒園幼童演出卡那卡那富族族語歌謠，與部落耆老一同合唱。圖／高科大提供
那瑪夏區在地原民部落是卡那卡那富族，民生國小附設幼兒園幼童演出卡那卡那富族族語歌謠，與部落耆老一同合唱。圖／高科大提供
卡那卡那富族家屋正中央的三灶石，由部落耆老帶領進行焚火祈福。圖／高科大提供
卡那卡那富族家屋正中央的三灶石，由部落耆老帶領進行焚火祈福。圖／高科大提供
高科大營建系「角映義築」團隊，參考那瑪夏區的卡那卡那富族傳統家屋形式打造「永續那屋」，移交給民生國小。圖／高科大提供
高科大營建系「角映義築」團隊，參考那瑪夏區的卡那卡那富族傳統家屋形式打造「永續那屋」，移交給民生國小。圖／高科大提供
高雄科技大學執行教育部USR計畫「U can do it! 高雄山都心永續藍圖」，構築那瑪夏區在地原住民卡那卡那富族傳統家屋。圖／高科大提供
高雄科技大學執行教育部USR計畫「U can do it! 高雄山都心永續藍圖」，構築那瑪夏區在地原住民卡那卡那富族傳統家屋。圖／高科大提供

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那瑪夏 卡那卡那富 團隊

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