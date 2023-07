高科大角映義築隊走入原鄉 構築原住民第16族卡那卡那富族家屋

高雄科技大學營建系角映義築隊,結合原鄉那瑪夏區在地原住民第16族卡那卡那富族傳統家屋文化,傳承家屋建築設計精神,在那瑪夏區民生國小移交「永續那屋」,未來將成為部落學童沉浸式文化學習的場域。

角映義築隊執行教育部USR計畫「U can do it! 高雄山都心永續藍圖」,八年來走遍台南、高雄、台東等偏鄉部落,根據部落傳統文化與社區需求,在各地打造精緻小型生態工程或傳統建築移交給部落,實踐聯合國SDGs文化永續的目標。

那瑪夏民生國小校長顏浩義表示,那瑪夏在地原民部落是卡那卡那富族,人口400多人,今天移交典禮安排民生國小附設幼兒園,小朋友演出卡那卡那富族族語歌謠,並且與部落耆老一同合唱,落實原民文化傳承。

高科大校友總會長譚本榮,長期支援角映義築隊的工程,包含提供材料、預先施工場地等。譚本榮表示,多年以來的觀察,從早期學生施工經常會有所缺漏,需要公司團隊華洲營造幫忙補強,現在學生已逐漸建立完整的工作流程,細節處也開始有很好的表現。

「青年帶著所學走入偏鄉社區,動手實作回饋鄉里,是非常重要的學習成長過程。」今年那瑪夏永續那屋的工程,參與女同學人數首次超越男同學,也展現出專業能力不分性別的現象。