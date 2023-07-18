獨生子化孤單為力量 嘉大附小江謙誼每天練鼓奪亞軍
嘉大附小學生江謙誼是家中獨生子，缺乏手足陪伴，令他常在閒暇之餘開發興趣，籃球、打鼓、跑步、變魔術都是江謙誼的愛好，他將寂寞轉化為力量，無聊的時候就去打鼓，今年拿下亞洲盃國際音樂比賽亞軍。江謙誼說，相信能表現更好，下次要拚冠軍。
江謙誼在指導老師邱冠淵帶領下，踏進爵士鼓領域，從7歲開始學打爵士鼓，持續4年直到現在11歲，即將升上國小4年級，在每天堅持訓練下，打鼓實力穩紮穩打提升，今年參加比賽拿下亞軍，也曾上電視節目、到各地公益演出，收穫一大票粉絲。
江謙誼說，看到學長打鼓很帥、很厲害，吸引他開始學爵士鼓，每天都會練鼓1小時，想要變得和學長一樣厲害，起初登場演出會有點緊張，但他練習把觀眾想像成物品，克服緊張情緒，現在很喜歡一個人solo（獨奏），享受舞台氛圍及觀眾掌聲。
江謙誼也說，打鼓表演的現場臨場感，無法透過手機、電視螢幕傳達，因一個人在家很無聊，所以假日有時會安排公益演出，這是他第3次拿到獎盃，上次也是拿到亞軍，對比賽成績不太滿意，會繼續努力練鼓，下次比賽要拚第一名，
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