弘光科大樂齡大學 長輩學員穿日本浴衣走秀展現學習成果

弘光科技大學承辦教育部樂齡大學計畫，日前舉辦期末成果展，展示樂齡長者在各個領域的精彩成果，包括藝術、手工藝、餐飲和文化傳承等，還邀請西川淑敏老師指導長輩們穿美麗的日式浴衣共同演出，展現他們活到老學到老的好學精神與自信美。

擔任計畫主持人的弘光科大副校長胡庭禎表示，為期一年的樂齡大學課程規劃以引導高齡者的學習興趣出發，開設養生保健、健康促進、休閒運動、生活應用及科技新知等各類課程，幫助長者學習健康老化及優雅老化，課程內容包含：銀髮心理健康與社會適應、樂齡劇場與生命故事、用藥安全面面觀、保險與理財規劃、動動身體保健康、樂齡手作廚房、電競體驗營、妝點自信人生、魔髮奇緣等。

成果展分成靜態及動態，靜態展示課程中的藝術、手工藝作品；動態的部份運用妝點自信人生、魔髮奇緣課程學習成果走秀，請西川淑敏老師指導長輩們穿美麗的浴衣，搭配浴衣化妝、做頭髮造型，銀髮學員們自信又開心說：「好像只有自己結婚及兒女結婚時這麼美麗隆重呀」；紛紛互拍值得紀念的一刻。

胡庭禎指出，活動目的不僅展示樂齡長輩的成果，更重要的是提倡和推廣樂齡教育的價值，樂齡教育能豐富老年人的生活，還能促進他們的身心健康，增加社會參與感和對生活的滿足感，希望通過這次活動能夠引起社會各界對樂齡教育的關注，並為長者提供更多學習和發展的機會。