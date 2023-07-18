為盧廣仲高雄巨蛋演唱會伴奏 陽明國中木笛團出國爭光

歌手盧廣仲7月15日在高雄巨蛋舉行「勵志的黃昏的故鄉」演唱會，高雄市陽明國中木笛合奏團應邀伴奏。團員們站上容納萬人的舞台，直稱是永生難忘的演出經驗，帶著這份成就感，木笛合奏團21日將代表台灣前往義大利參加第十屆佛羅倫斯國際合唱與管弦樂音樂節，將最美的音樂傳遞到世界。

歌手盧廣仲出道15年後回到高雄舉辦演唱會，陽明國中木笛團受邀一起表演，師生覺得是難得的緣分。對於一個以古典音樂訓練的樂團，跨界與搖滾歌手一起演出，團員們難掩興奮。學生是到演唱會前一天才預演與彩排，尤其在極短時間內需要讓麥克風收音定位，學習如何配合指揮，展現高度的專注與應變能力，在一個與古典音樂迥異的演出方式下，與歌手與現場樂團密切配合。

團員們說，歌手演唱會需要的人力，遠超出一般人的預期及想像。舞台上的所有演出細節，小至參加活動者的飲食、交通等，都有謹慎的規畫與執行，需要面面俱到，不容許任何環節有缺失。偌大的演出空間與絢爛的燈光設計，也是團員們從未有過的臨場經驗。

木笛團小社長國一生黃湉予說，指導老師一再教導大家用感激的心情去面對這次的活動，用最真誠心去學習，用最敏銳的心去感受，把最多的感動長留心中，所以大家都很珍惜這次超級難忘的經驗，也會留在心中許久。

陽明國中木笛合奏團成立不及3年，在疫期克服了許多的困難，團員們在快樂氛圍中學習，也利用活動培養處事、應對的態度，累積正面能量，也在兩次全國音樂比賽中獲得特優佳績。木笛合奏團先前通過佛羅倫斯音樂節的甄選，本月21日將與高雄市青少年木笛團一同遠赴義大利，代表台灣團隊參加第十屆佛羅倫斯國際合唱與管弦樂音樂節。21日早上11點在左營高鐵站將有臨行前的快閃演出，歡迎民眾參與。