「我想去動物園」 腦麻者5年學畫花5小時完成此作品
童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間目前正展出「慢飛天使才藝培訓展」，其中一幅作品的創作者是23歲先天性腦麻者，手部要握筆都很困難，他學畫5年，花5小時才完成這幅畫作「我想去動物園」，畫出自己心中的想法。
童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間即日起到8月31日展出的「慢飛天使才藝培訓展」，由社團法人台中市山海屯啟智協會才藝班中的學員所創作的作品，共展出35幅畫作。
山海屯啟智協會表示，慢飛天使才藝培訓營是為心智障礙者所設立的才藝班，鼓勵家長讓心智障礙者走出家庭學習才藝，發展藝術潛能，創作過程中也能促進人際互動，達到自我肯定及提升自信心，讓照顧者發覺心智障礙者優勢能力的一面，也有短暫的喘息機會。
這次展出的35幅作品，運用水彩、色鉛筆與彩色筆，很多幅作品可看出學員細膩的心思，精細筆觸來勾勒出層疊的絢麗奇幻世界。
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