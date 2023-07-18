女力‧女麗‧女立 台南女中這門課讓學生內外兼顧

台南女中結合家齊高中的教師開了門多元選校課程「女力‧女麗‧女立」，透過性別議題的討論、各類文本的探究、校園空間的探索，讓學生理解生活中無處不在的性別現象與迷思，也透過體適能等活動，突破框架，展現更寬廣的女力與溫柔的包容力，課程受到學生喜愛。

對學生來說，這是一門超有趣，可發揮想像力，以及提升體力、耐力、包容力的課程。國文老師劉姿吟、林韋婷有感於南女中除了音樂班有少數男學生外，都是女生，希望能開設一門從女性角度出發的課程，透過以性別為主題的系列課程，讓學生能擁有力量、美麗，並能昂然屹立。

課程的設計符應性平的14大學習主題，期許學生能從「從理解到課程實踐，從發覺到解決」，課程包含拳擊、定向越野、巧固球、棒球、美式躲避球、化妝、穿搭、自拍、內衣、月經、婚姻、妊娠、多元性別、歌詞、影劇、風俗、空間等，協助學生發掘自我的不同面向。

拳擊、真人圖書館課請來校友，也是家齊高中體育老師陳嘉靖、公民老師歐陽格格指導，上學期就邀請變裝皇后「堯蘭達」到校分享生命經驗，引導學生不怕接受挑戰、懂得欣賞及接納自己。也透過拳擊，讓學生打破性別框架，懂得享受運動的快樂。

每個學期都有不同的主題的探索與體驗，上學期以廁所設計空間探索，讓學生仔細了解全校男女廁所的位置，進而帶入性別友善概念，學生提出男廁距離教室太遠、中間隔板短小需改善等建議。連續修兩學期的高二學生薛涵予對廁所改善單元印象深刻，而美式躲避球、拳擊也是較不易學習到的運動項目，吸引她這學期繼續選修，「這是門訓練思考、解決問題能力的有趣課程」，薛涵予分享自己的看法。

學生蘇芷歆認為，兩性議題常隱藏在生活中，往往被忽略，透過此課程，啟發不同觀點，更會去關注，如上完移工的單元，更具同理心，不會說歧視言論，也會和父母討論，提出自己的看法，欣喜爸媽有接受。