Teach For Taiwan 為台灣而教10周年 9月舉行系列倡議活動

Teach For Taiwan 為台灣而教（ TFT ）成立10周年，9月28日至10月10日於台北華山文化產業園區舉行年度倡議活動，內容包含互動展覽、跨界對談與音樂節，音樂節特邀來自花蓮、屏東共4所偏鄉國小，近40位學童與15組音樂人同台展演，邀請大眾一起關注教育不平等議題。

教育非營利組織 Teach For Taiwan 為台灣而教2013成立，10年來累積超過20 萬人次透過TFT 計畫、志工、捐款等形式參與議題，帶動大眾關注「教育不平等」議題。

今年為感謝過去10年來大眾、捐款者、學校、企業與青年等夥伴的支持，及持續喚起社會大眾對教育不平等議題的關注，TFT 將向教師節致敬，9月28日揭開系列活動序幕，敬邀大眾一同參與響應。

10周年系列活動以互動型展覽揭開序幕，展出高需求地區孩童真實生活物件，並曝光逾百則議題親身故事，讓參與者進一步了解教育不平等問題的現實與挑戰。29、30日於華山劇場戶外草皮舉行公益音樂節，節目「孩子的舞台」邀請4所花蓮與屏東偏鄉國小近40位孩童與音樂人同台演出。

另也邀請到 15 組知名音樂人共同響應——全卡司包含安溥、鄭宜農、洪佩瑜、淺堤、雷擎、好樂團、冠妤 Nikko、黃玠、CED、Jocelyn 9.4.0、Kimberley 陳芳語、LINION、壞特 ?te、wannasleep、ZAMAKe 查瑪克。詳細活動可至TFT網站（https://bit.ly/3r8O9WN）查詢。

TFT 邁入成立第二個十年，創辦人劉安婷分享：「將以讓『改變教育不平等』成為多數人參與的社會運動，與終結『學習貧窮』為目標，期待透過跨組織、企業、政府的協作，從多元面向支持學校，協力發展出接軌在地且可永續的優質教育模型。」