中職選秀 李祐賢獲富邦悍將指名 彰藝高中已多人進軍職棒

彰化藝術高中高三畢業生李祐賢參加中華職棒選秀會，榮獲富邦悍將球團第6輪指名，是繼校友沙子宸加盟美國職棒奧克蘭運動家後，前景被看好的球員，事實上彰化藝術高中棒球隊多名校友前進職棒，儼然已成為職棒選手搖籃。

中華職棒大聯盟（CPBL）簡稱中華職棒選秀會7月12日選秀完畢，共有177名選手參加本次選秀，僅有43名球員獲得指名，創下聯盟選秀會史上次低的中選率，而李祐賢榮獲富邦悍將球團第6輪指名，彰化縣長王惠美今天也祝賀李祐賢前進中華職棒，期盼他未來在球場上發光發熱。

彰化藝術高中校長蔣秉芳說，李祐賢就讀花壇國小時就加入曹正盈老師所組的卦山象社區棒球隊，後來也選擇就讀彰藝國中部，再直升高中部，身高187公分的李祐賢，因有身高優勢，高二時接受教練建議從野手兼練投手，最快球速曾到達145公里之快，相當驚人，更於今年入選第三十一屆U-18世界盃棒球賽中華青棒培訓隊36人名單，雖然目前投球局數並不多，但相信未來在職棒比賽中，一定能有亮眼表現。

彰藝高中已有多名校友選手進入職棒，還包括沙子宸加盟美國職棒奧克蘭運動家，及去年被富邦悍將選進的郭泰呈，味全龍陳冠偉、兄弟象林志綱等人均是彰藝高中培育出來的選手，彰藝高中棒球隊可說在全國已打出知名度，成為小選手們懷抱棒球夢的夢想之地。

而已進入美國職棒的沙子宸在就讀彰藝高中前不曾受過正規棒球訓練，只跟著愛好棒球的父親在社區棒球隊打球，為了追球棒球夢，遠從台北到彰化讀書，在彰藝棒球隊的訓練下，球技突飛猛進，更寫下旅美職棒選手「球齡最淺」的記錄。