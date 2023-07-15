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獲總統教育獎陳禹瑍選讀基中 學業兼顧音樂夢

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
陳禹瑍（左）獲總統教育獎奮發向上獎，就近選基中就讀，兼顧學業並一圓音樂夢。圖／基隆高中提供
陳禹瑍（左）獲總統教育獎奮發向上獎，就近選基中就讀，兼顧學業並一圓音樂夢。圖／基隆高中提供

新北瑞芳國中九年級畢業生陳禹瑍，來自單親家庭，克服經濟弱勢因素，一路奮發向上，獲今年總統教育獎奮發向上獎，這次會考獲26.6分，他選擇在地就學以國立基隆高中為第一志願。他醉心直笛，希望兼顧學業之餘，能多元選修音樂，一圓他的音樂夢。

陳禹瑍會考的分數可選擇台北市不錯的學校，但他選擇基隆高中。瑞芳國中表示，3年學習過程他與患難為伍，但一直保持全校前5名。他自小與妹妹由母親扶養，家庭無穩定收入多由親友幫忙，他從小就很懂事，不只不讓家人操心，更細心照顧妹妹，兄代父職，沒有被貧困的阻礙打倒。

基中師長得知他遭遇兩度拜訪，幫忙規畫適合他成長的計畫，讓校友、家長與校內教師做他的後盾，家長會長張琇鈞引介企業人士周董提供未來就學期間的獎助學金。

陳禹瑍對直笛情有獨鍾，不僅在新北市B組直笛個人賽榮獲第一名，更於全國學生音樂比賽榮獲直笛獨奏優等，音樂是他的夢想。

基隆高中校長鍾定先說，今年很多人選擇在地就學，基中設有音樂資優班，陳禹瑍日後就讀數理實驗班後，就可以和音樂班有許多合作表演機會，支持他的興趣。

鍾定先表示，基中會從各方加以協助，他特別提醒陳禹瑍不用擔心錢的問題，強大的校友會與家長會可以當他的後盾，讓他可以兼顧學業並圓音樂夢，未來多元選修音樂課程。

陳禹瑍說，基中溫暖的計畫讓他很感動，以後基中師長與同學就是他的家人。

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基隆 瑞芳

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