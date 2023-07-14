新北市淡水區公所開辦兒童作文夏令營 學生直呼真有趣

新北市淡水區公所與聯合報寫作教室合作，舉辦暑期兒童作文夏令營，吸引淡水區國小中、高年級近50位學生參加。學生除學習作文技巧，也藉閱讀時事訓練思考、增加寫作內容。今日舉行結業式，有小二生開心分享，「升上三年級就不怕寫作文了」。

結業式上，淡水區長巫宗仁說，很多人以為寫作文很枯燥，其實只要把眼睛所見、耳朵所聽、鼻子所聞這些身體五感充分表達，就能真情流露。文字表達是關鍵能力，把學習收穫應用在學校跟日常，更可以和世界連結，豐富生活。

新興國小莊閔皓將升小三，趁暑假來為作文能力打底。他說，上課時老師帶來讀好讀周報大谷翔平的報導，給他很大激勵，讓他練棒球更有動力。

鄧公國小學生施語昕表示，上課讓自己知道哪裡不足。她對好讀周報報導的梅西故事特別有感，「梅西有侏儒症，但沒有放棄夢想，讓我知道不論遇到什麼困難，都可以想辦法克服。」

文化國小林芮伃說，很喜歡老師用謎語讓大家猜卡通角色。透過外表、特徵、個性的描述，讓她們更知道如何描寫人物。她說以後要更用心觀察周圍環境，利用老師教過的方法寫出來。

淡水區公所針對不同年齡層推動各類課程，有語文、有藝術，也有親子手作類，就連淡水30個社區長照關懷據點也開辦銀髮族課程，真正落實「終身學習」精神。