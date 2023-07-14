汐止長安國小暑期書法班好夯 法國小朋友也來學

漫長的暑假怎麼過？汐止長安國小和往年一樣，舉辦了暑期書法班，學校希望透過寫書法，豐富孩子們的暑假生活，也能讓這項國粹繼續傳承下去，值得一提的是，今年有兩位法國來的小朋友，利用他們暑假的時間到長安國小上課，對於寫書法，他們都很有興趣。

長安國小校長包志強表示，長安國小推動書法教育已經多年，都是由退休主任楊漢隆擔任教學，孩子在這過程中，學校主要有三個目的，第一個是讓孩子透過寫書法可以認識字的結構，第二是領略文字的優美，還有就是透過領略跟學習孩子可以練習他們的心性，對於品德教育的推動、對書法教育的推動都有很大的益處，所以，長安國小推動書法教育已經有20幾年，期盼每個孩子透過書法教育的學習，有更好的學習發展跟成就。

指導老師楊漢隆說，在長安國小協助推廣書法教育已經有20幾年了，第一個是本身對書法的興趣，第二個是覺得書法是一種藝術、也是一種教育，可以陶冶性情，可以讓小朋友身心更穩定，最重要的是孩子們在學習書法的過程，手、眼睛、頭腦一起井用，激發他們創造思考賞美的能力。

歷年來的指導老師，也是之前的長安國小主任楊漢隆，儘管退休了，依舊來指導小朋友們寫書法，志工媽媽也一起來當助教，而學生們也說，自從學了書法，不但心能靜下來，寫字也變漂亮，今年比較特別，有兩位法國來的兄妹，因為學校放暑假了，所以五月也到了長安國小來上課，現在也跟著學書法，對於拿毛筆寫字，他們覺得很新奇有趣，覺得跟一般用的鉛筆很不一樣，所以喜歡寫書法。