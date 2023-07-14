他祖孫4代都讀台中一中 自曝想當韓團練習生
台中一中今天高一新生報到，準一中人陳柏叡的曾祖父起，祖孫4代都就讀台中一中，祖父陳明彬、父親陳忠仁都是醫師，陳柏叡說，受家人感受，他未來也想行醫救人，不過他熱愛舞蹈，曾夢想加入韓團練習生，他也會參加校內熱舞社。
台中一中今年新生入學成績為5A6+、寫作4級分，中投區免試入學總積點為97點。台中一中學生、校友中，有不少父子、祖孫都讀台中一中的故事，現任校長林隆諺不僅是創校以來，首位具有校友身分的校長，他的兒子今年也剛從台中一中畢業。
今年新生陳柏叡的曾祖父是台中一中創校初期的學生，畢業後留日，爺爺陳明彬初中就讀在豐原的一中翁子分校，後來高中聯考上一中；父親陳忠仁也是一中53屆畢業生。陳明彬說，他們兄弟4人都就讀台中一中，陳家祖孫4代共有7人是中一中人。
76歲的陳明彬原本是婦產科、外科醫師，目前開家醫科診所，無師自學水墨畫，還曾摘下大墩美展1998年水墨組第1名；陳忠仁在員林開設診所，他說台中一中學風自由，學生時代會爬牆跑出校外，教師尊重學生的學習計畫，培養多元思考。
陳柏叡說，家人灌輸一中很自由，想做什麼都可以，他熱愛舞蹈，國中時常練舞，但會兼顧功課與夢想，在學校認真讀完書，下課後再去練習，他想當韓團練習生，也想加入一中熱舞社；不過未來志願是當醫師，像爸爸、爺爺那樣工作還可以救人很不錯。
台中一中新生賴宣丞的爺爺賴宗良、父親賴裕森也都是台中一中校友，家族3代都是一中人。賴裕森說，母校學風自由，可以培養學生自已的想法。
賴宣丞國二獲得全國奧林匹亞數學金質獎、國三獲得台中市化學科科展第2名，還代表參加全國科展。賴宣丞說，他熱愛美食，考上一中的好處是一中街有很多好吃的，未來的志向還未定，對自然學科、音樂等有濃厚興趣。
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