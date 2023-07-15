名校媽想讓小孩進補習班「不能省」 夫嫌貴：在家唸就好啦
結婚生子之後，小孩子的養育問題，往往需要父母之間的良性溝通。特別是求學階段，許多涉及到教育的花費，容易產生意見分歧。近來在日本，就有這樣的一起案例。
根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名早苗的43歲女性，當初就讀一所知名完全中學，並在經歷重考後，考上名大學並順利畢業。然而，她卻不習慣和高材畢業生一起工作的菁英環境。後來她選擇與一位學歷不高，但是能言善道，性格開朗的男子結婚。
不過在結婚後，兩人時常有價值觀衝突的地方。像是在找住處時，丈夫覺得不想為了買房，而去銀行借錢，但早苗卻覺得如果利率不高，加上房地產的增值還是有賺，因此並不排斥。結果，最後只能依照丈夫的意見行事。
後來小孩長大，快升上小學高年級之前，早苗想讓小孩子去補習，增強學業來準備國中入學考。然而，好的補習班要價不斐，且對連當初義務教育期間，都時常曠課的丈夫而言，卻對補習完全沒有概念，覺得要學習自己來就好，何必拘泥於一定要花錢去特別上課。
即使如此，早苗還是認為小孩的教育不能省，且孩子的個性也與她比較相似，屬於內斂的性格，因此不適合參考丈夫的方法。在多次溝通下，早苗總算說服丈夫，讓他選擇相信早苗，願意把財產投資在小孩身上。現在早苗則也一邊兼職補貼家用，一邊努力幫助孩子們的課業，期望未來能有好的發展。
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