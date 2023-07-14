中歐管樂節夜未眠 北市中正國中樂聲繚繞阿爾卑斯山
7月13日是奧地利史萊德明(Schladming)當地的長夜日(Long Night)，共五個戶外舞台同時演奏到半夜，商家也延長營業時間，增添許多熱鬧氣氛。北市中正國中管樂團參加大廳音樂會與戶外音樂會兩場演出，指揮鄒基華特別選定以台灣原住民歌曲為素材的「阿美族民幻想曲」來體現台灣在地風格，營造慶典歡樂氣氛，奥地利廣播集團電視台ORF也到現場拍攝轉播。
主辦單位總監 (Prof. Dr. JOHANN MÖSENBICHLER) 親臨現場向鄒指揮致意，戶外音樂會更讓民眾感受到樂團的熱情，隨樂聲起舞喝采，讓世界看見台灣。7/14還有戶外音樂會與教堂音樂會。
中歐管樂節(MID EUROPE)是每年夏天在奧地利阿爾卑斯山谷著名景點史萊德明舉辦的音樂盛會。今年為期5天(7/11-7/15)有來自14國家38個管樂隊和儀隊參加，將在音樂廳和露天演出30多場。
史萊德明小鎮隨處可見愛樂人，主動認識交流，以樂會友。由於中歐管樂節參與樂團來自世界各地，也成為各國青少年交流的盛會，中正國中管樂團在表演結束後，有熱情低音管同好上門交流，也很快和來自以色列的同齡樂團打成一片，成功做起國民外交。
因史萊德明位於阿爾卑斯山西側，此地是冬季滑雪勝地，曾舉辦2013年世界高山滑雪錦標賽，坐擁豐富自然景觀，戶外活動盛行，包括雙層䌫⾞、Gokart、越野車、冰宮等。
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