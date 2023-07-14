高雄福山國小直笛團 荷蘭吹金
高雄福山國小直笛團日前參加荷蘭阿姆斯特丹國際木笛節比賽，與來自20餘國、92支隊伍同場競技，榮獲C1合奏組首獎，所有人驚喜尖叫，驕傲拿國旗領獎，師生昨清晨返台；校方表示，評審團嚴格評比，多組別前三名都從缺，福山國小拿到亮麗成績，著實不易。
阿姆斯特丹國際木笛節2年舉辦1次，本月7至9日舉行，是全球木笛界指標性競賽，評審團評比高標嚴格，福山國小直笛團克服異國場地不熟悉、時差，從初賽到複賽過關斬將，勇奪首獎，師生非常興奮，昨天載譽歸國，回到校園受到英雄式歡迎。
福山國小校長王國村說，直笛團成軍13年，由清華大學副教授陳孟亨與教師曾慧真指導，孩子為站上這個舞台，長期練習、不以為苦，甚至假日也由家長接送到校團練。
王國村說，直笛團出發前1周，發現昂貴的低音笛受損，學校沒有預算更換，團員憂心音準落差影響成績，感謝家長會長陳芊築贊助採購新樂器，讓演奏學生適應練習，成為奪冠的關鍵助力。
福山國小直笛團8月13日在大東文化藝術中心演藝廳舉辦「幸福吹笛手」售票音樂會，校方歡迎大家來欣賞冠軍的笛聲。
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