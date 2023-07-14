聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄福山國小直笛團 荷蘭吹金

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影
高雄市福山國小直笛團獲「2023 ORDA 阿姆斯特丹國際木笛節」C1合奏組冠軍首獎，團員們回到校園受到英雄式歡迎。記者徐如宜／攝影

高雄福山國小直笛團日前參加荷蘭阿姆斯特丹國際木笛節比賽，與來自20餘國、92支隊伍同場競技，榮獲C1合奏組首獎，所有人驚喜尖叫，驕傲拿國旗領獎，師生昨清晨返台；校方表示，評審團嚴格評比，多組別前三名都從缺，福山國小拿到亮麗成績，著實不易。

阿姆斯特丹國際木笛節2年舉辦1次，本月7至9日舉行，是全球木笛界指標性競賽，評審團評比高標嚴格，福山國小直笛團克服異國場地不熟悉、時差，從初賽到複賽過關斬將，勇奪首獎，師生非常興奮，昨天載譽歸國，回到校園受到英雄式歡迎。

福山國小校長王國村說，直笛團成軍13年，由清華大學副教授陳孟亨與教師曾慧真指導，孩子為站上這個舞台，長期練習、不以為苦，甚至假日也由家長接送到校團練。

王國村說，直笛團出發前1周，發現昂貴的低音笛受損，學校沒有預算更換，團員憂心音準落差影響成績，感謝家長會長陳芊築贊助採購新樂器，讓演奏學生適應練習，成為奪冠的關鍵助力。

福山國小直笛團8月13日在大東文化藝術中心演藝廳舉辦「幸福吹笛手」售票音樂會，校方歡迎大家來欣賞冠軍的笛聲。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

荷蘭 國旗 音樂會

延伸閱讀

客戶所屬集團財務危機 太康重訊：初估應收帳款8.14億元

為台爭光 福山國小直笛團勇奪阿姆斯特丹國際木笛節冠軍

網路肉搜最重關二年 荷蘭新法明年上路

號召設計新銳 「2023高雄時尚大賞」徵件首獎35萬

相關新聞

高雄福山國小直笛團 荷蘭吹金

高雄福山國小直笛團日前參加荷蘭阿姆斯特丹國際木笛節比賽，與來自20餘國、92支隊伍同場競技，榮獲C1合奏組首獎，所有人驚...

北市女學生疑遭教練性侵 校方火速解聘、調查

北市某明星國中溜冰教練遭爆疑似對女學生性侵，導致女學生情緒不穩自殘。教育局今晚說明，這名教練目前已沒有在該校工作，校方也...

新北辭修高中與德州國際領袖學校簽MOU 學生免出國拿台美雙文憑

新北市辭修高中日前和德州國際領袖學校（International Leadership of Texas，簡稱 ILTe...

影／世界合唱大賽奪2金 高雄原「聲」獲獎激動高喊台灣

2023世界合唱大賽在韓國舉辦，高雄市的金牌隊伍寶來國中和尼布恩合唱團雙雙傳回捷報，分別在有伴奏民謠冠軍組和公開組奪冠，...

建中樂旗隊赴美比賽要拿獎當伴手禮 蔣萬安：學弟不要怕

北市建國中學樂旗聯隊周六將代表台灣，出發美國參加「WAMSB世界盃行進樂隊大賽」，市長蔣萬安今特別為即將出發的同學們授旗...

奧地利街頭驚豔快閃！北市中正國中管樂團超吸睛 民眾等不及說了「一句話」

台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，成功吸引當地民眾及各國旅客目光，讓世界看見台灣。有民眾等不及，對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」（我在等著看表演，你說太多話了）氣氛頓時輕鬆起來，化解首度在異地的表演的緊張感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦