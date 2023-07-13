聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台灣孩子好棒 2023世界合唱大賽摘5金1銀佳績
2023世界合唱大賽在韓國江陵市舉辦，共有來自全球46個國家和地區、共324組的參賽隊伍報名。國內多個縣市的學生合唱團，共同為台灣拿下5金一銀的佳績。
高雄市的兩組參賽隊伍雙雙奪冠。其中，尼布恩合唱團的參賽曲目融合平埔族和布農族的歌舞元素，拿下有伴奏民謠公開組金牌；曾拿下2020年的金牌隊伍寶來國中，今年攜手鄰校建山國小和荖濃國小，在有伴奏民謠冠軍組再度摘金。
來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小榮獲兒童組及無伴奏民謠組的雙面金牌，讓泰雅族純淨之聲，登上國際舞台。率隊的校長徐榮春開心地說：「這是歷來參加國際比賽的最好成績！」
苗栗縣頭份市建國國小同樣在兒童組摘金，無伴奏民謠組拿下銀牌，1金1銀的佳績，更將客家民謠與河洛歌謠帶上世界舞台。
此外，首度報名參加的夢蓮花讚頌合唱團表現亮眼，一舉拿下混聲組和宗教組的兩面金牌。連同上述學生合唱團的5金1銀佳績，累計替台灣收下7金1銀的獎牌。
【文教熱話題】
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言