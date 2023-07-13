影／台灣孩子好棒 2023世界合唱大賽摘5金1銀佳績

2023世界合唱大賽在韓國江陵市舉辦，共有來自全球46個國家和地區、共324組的參賽隊伍報名。國內多個縣市的學生合唱團，共同為台灣拿下5金一銀的佳績。

高雄市的兩組參賽隊伍雙雙奪冠。其中，尼布恩合唱團的參賽曲目融合平埔族和布農族的歌舞元素，拿下有伴奏民謠公開組金牌；曾拿下2020年的金牌隊伍寶來國中，今年攜手鄰校建山國小和荖濃國小，在有伴奏民謠冠軍組再度摘金。

來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小榮獲兒童組及無伴奏民謠組的雙面金牌，讓泰雅族純淨之聲，登上國際舞台。率隊的校長徐榮春開心地說：「這是歷來參加國際比賽的最好成績！」

苗栗縣頭份市建國國小同樣在兒童組摘金，無伴奏民謠組拿下銀牌，1金1銀的佳績，更將客家民謠與河洛歌謠帶上世界舞台。