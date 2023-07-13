影／寶來國中與尼布恩合唱團 勇奪2023世界合唱大賽雙金

高雄市寶來國中與尼布恩合唱團，參加韓國「2023第12屆世界合唱大賽」，以動人的歌聲唱出生命的感動，分獲「冠軍組」與「公開組」金牌。

高雄市教育局表示，參與「冠軍組」的寶來國中，以及「公開組」的尼布恩合唱團，在7月12、13日韓國江陵市巨蛋頒獎典禮上，不負家鄉眾望分別奪得C27民謠有伴奏冠軍組（Folklore with Accompaniment Competition）的GOLD MEDAL，與O27民謠有伴奏公開組（Folklore with Accompaniment）的GOLDEN DIPLOMA。

團員們在眾多強勁參賽國家、選手中，以高分脫穎而出勇奪兩金牌。孩子們認真的眼神、清亮圓潤的聲音傳遞著愛，讓在場的聽眾因歌聲感動落淚。

寶來國中從2018南非公開組奪金後，歷經五年的淬煉，2023年結合建山國小、荖濃國小奪得金牌，合作跨域、跨教育階段國際教育學習，可提升孩子們面對世界的信心與勇氣。

「尼布恩合唱團」成員來自六龜與桃源區喜愛合唱的青少年，此次參加「公開組」競爭激烈，更是驚豔全場。賽事結束後，團員們在廣場上用來自台灣布農族的歌聲，與在場的日本、韓國、馬來西亞、瑞典、南非、美國等國家選手，一起唱歌歡呼，不放棄任何的交流機會，成為最佳國際交流的大使。

寶來國中校長潘如萍說，2023是最特別的一年，經過COVID-19的洗禮，參賽團員們用音樂的聲音感動人心，也感動自己，為自己彩繪亮麗成績。在這場世界級的大賽，學生們於各國面前展現台灣最美麗、最撼動人心的聲音。