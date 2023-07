奧地利街頭驚豔快閃！北市中正國中管樂團超吸睛 民眾等不及說了「一句話」

台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡(Salzburg)街頭快閃演出,成功吸引當地民眾及各國旅客目光,讓世界看見台灣。有民眾等不及,對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」(我在等著看表演,你說太多話了)氣氛頓時輕鬆起來,化解首度在異地的表演的緊張感。

奧地利的薩爾茨堡是音樂天才莫扎特的故居所在,這場快閃活動在當地時間7月12日下午由鄒指揮與打擊演奏家陳勇成一同率領團員於首都廣場演出,向音樂天才致敬,別具意義。

同學組裝低音豎笛為快閃活動做準備。圖片提供:家長後援會

陳勇成以即興打擊開場,勾起路人好奇目光,團員隱身人群中隨曲調行進聚集演奏,吸引人群圍觀、拍攝,更有人隨音樂搖擺。快閃活動共演奏Tokyo Ska! in Brass與Fantasy Medley兩首經典曲目,7月13、14日兩天也會在史萊德明(Schladming)管樂節中受邀演出四場,為國爭光。

管樂團樂器多樣,再加上薩爾茨堡的33度高溫,大型樂器搬運準備更顯複雜,有團員與哥哥一起運送樂器,也有同學間互相幫忙小心護送推送上低音號,家長也是最堅實的後盾,學生因參加樂團學習演奏技巧,也從中學會團隊合作、紀律和平耐心,這一切種種都會成為成長路上重要的養分。