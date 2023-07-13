奧地利街頭驚豔快閃！北市中正國中管樂團超吸睛 民眾等不及說了「一句話」
台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，成功吸引當地民眾及各國旅客目光，讓世界看見台灣。有民眾等不及，對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」（我在等著看表演，你說太多話了）氣氛頓時輕鬆起來，化解首度在異地的表演的緊張感。
奧地利的薩爾茨堡是音樂天才莫扎特的故居所在，這場快閃活動在當地時間7月12日下午由鄒指揮與打擊演奏家陳勇成一同率領團員於首都廣場演出，向音樂天才致敬，別具意義。
陳勇成以即興打擊開場，勾起路人好奇目光，團員隱身人群中隨曲調行進聚集演奏，吸引人群圍觀、拍攝，更有人隨音樂搖擺。快閃活動共演奏Tokyo Ska! in Brass與Fantasy Medley兩首經典曲目，7月13、14日兩天也會在史萊德明（Schladming)管樂節中受邀演出四場，為國爭光。
管樂團樂器多樣，再加上薩爾茨堡的33度高溫，大型樂器搬運準備更顯複雜，有團員與哥哥一起運送樂器，也有同學間互相幫忙小心護送推送上低音號，家長也是最堅實的後盾，學生因參加樂團學習演奏技巧，也從中學會團隊合作、紀律和平耐心，這一切種種都會成為成長路上重要的養分。
北市中正國中管樂團此次受邀參加中歐管樂節 (MID EUROPE)，這是每年夏天在奧地利阿爾卑斯山谷著名景點史萊德明舉辦的音樂盛會，今年有來自14國家38個管樂隊和儀隊參加。
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