奧地利街頭驚豔快閃！北市中正國中管樂團超吸睛 民眾等不及說了「一句話」

台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，成功吸引當地民眾及各國旅客目光，讓世界看見台灣。有民眾等不及，對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」（我在等著看表演，你說太多話了）氣氛頓時輕鬆起來，化解首度在異地的表演的緊張感。

奧地利的薩爾茨堡是音樂天才莫扎特的故居所在，這場快閃活動在當地時間7月12日下午由鄒指揮與打擊演奏家陳勇成一同率領團員於首都廣場演出，向音樂天才致敬，別具意義。

同學組裝低音豎笛為快閃活動做準備。圖片提供：家長後援會

陳勇成以即興打擊開場，勾起路人好奇目光，團員隱身人群中隨曲調行進聚集演奏，吸引人群圍觀、拍攝，更有人隨音樂搖擺。快閃活動共演奏Tokyo Ska! in Brass與Fantasy Medley兩首經典曲目，7月13、14日兩天也會在史萊德明（Schladming)管樂節中受邀演出四場，為國爭光。

管樂團樂器多樣，再加上薩爾茨堡的33度高溫，大型樂器搬運準備更顯複雜，有團員與哥哥一起運送樂器，也有同學間互相幫忙小心護送推送上低音號，家長也是最堅實的後盾，學生因參加樂團學習演奏技巧，也從中學會團隊合作、紀律和平耐心，這一切種種都會成為成長路上重要的養分。