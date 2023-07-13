快訊

吃到飽價位直逼米其林！頂級Buffet「饗 A Joy」晚餐1人破4千 台灣還有哪些高貴自助餐？

「白飯之亂」燒不停 餐飲業揭密吃到飽 消費者想吃回本不可能？

「歌壇大姐大」陳盈潔確定要入獄 教唆姊姊偽造本票判3年2月定讞

將歌謠唱出台灣 頭份建國國小世界合唱賽勇奪金銀佳績

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
建國國小合唱團出發赴韓參賽前，接受縣長妻子陳美琦的探視勉勵並表演歌謠。圖／苗栗縣政府提供
建國國小合唱團出發赴韓參賽前，接受縣長妻子陳美琦的探視勉勵並表演歌謠。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績，把客家、河洛歌謠唱出台灣，一金一銀的雙料贏家成績為苗栗爭光，消息昨晚傳回，縣府及鄉親都很開心。

建國國小合唱團4月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，全團帶著「三冠王」的榮銜，7月9日由校長曾煥淦領軍赴韓勇闖世界合唱大賽，希望將本土作家創作的歌謠傳唱到世界，出國參賽經費除了縣長鍾東錦指示縣府加碼補助機票費用，也獲客委會、文教團體、慈善基金會和民眾小額捐款，順利到位。

建國國小合唱團1991年成立，已有30多年歷史，多次代表苗栗縣參加各項全國競賽榮獲合唱「特優」，這次代表台灣參加第12屆韓國江陵世界合唱比賽，成績昨天公布並頒獎，校方晚間開心地在臉書發布這個好消息，苗栗縣政府教育處也在第一時間得知，將把建國國小在世界合唱比賽的亮眼成果與縣民分享；建國國小赴韓參賽7月9日出發，行程預計共9天。

苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
建國國小合唱團出發赴韓參賽前，接受縣長妻子陳美琦的探視勉勵並表演歌謠。圖／苗栗縣政府提供
建國國小合唱團出發赴韓參賽前，接受縣長妻子陳美琦的探視勉勵並表演歌謠。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績。圖／取自建國國小合唱團臉書

苗栗縣 客委會

延伸閱讀

苗栗縣豐水梨評鑑結果揭曉 三灣余春英勇奪特等獎

短短2個月籌足180萬經費 民和國中合唱團將赴韓參加世界賽

苗栗縣頭份市中央路2.0 因地制宜復刻竹南鎮環市路

世界美聲齊聚台北合唱音樂節 土耳其人聲團隊首次來台

相關新聞

奧地利街頭驚豔快閃！北市中正國中管樂團超吸睛 民眾等不及說了「一句話」

台北市立中正國中管樂團不畏高溫在薩爾茨堡（Salzburg）街頭快閃演出，成功吸引當地民眾及各國旅客目光，讓世界看見台灣。有民眾等不及，對正在準備的指揮家鄒基華說「I’m waiting for the performance. You talk too much.」（我在等著看表演，你說太多話了）氣氛頓時輕鬆起來，化解首度在異地的表演的緊張感。

將歌謠唱出台灣 頭份建國國小世界合唱賽勇奪金銀佳績

苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績，把客家、河洛歌謠唱出台灣...

小港高中廢全校朝會 雄中保留但縮減次數

高雄小港高中校務會議通過廢除每周四的朝會升旗，下學期起分年級辦「朝會」，再也沒有全校一起升旗的機會了。雄中仍有朝會，但縮...

小港高中廢除朝會 雄中仍保留每周1次時間20分鐘內

高雄市小港高中校務會議通過廢除原每周四的朝會升旗，教育局表示，學生在校作息時間應依循民主程序，親師生充分溝通，經校務會議...

高心怡勇奪世界中學跆拳道錦標賽金牌 高市府頒獎勵金

高雄市楠梓高中體育班學生高心怡為國爭光，勇奪2023世界中學生跆拳道錦標賽金牌，教育局長謝文斌今天代表市長陳其邁到校嘉勉...

嘉義偏鄉大埔最後一位曾文「水庫女孩」畢業了！考上嘉女

「水庫女孩」劉柔均家住嘉義縣大埔鄉曾文水庫旁永樂村埔頂，昨天嘉義區免試入學放榜，她順利錄取嘉義女中；劉柔均說，時間過得很...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦