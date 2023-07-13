將歌謠唱出台灣 頭份建國國小世界合唱賽勇奪金銀佳績

苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績，把客家、河洛歌謠唱出台灣，一金一銀的雙料贏家成績為苗栗爭光，消息昨晚傳回，縣府及鄉親都很開心。

建國國小合唱團4月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，全團帶著「三冠王」的榮銜，7月9日由校長曾煥淦領軍赴韓勇闖世界合唱大賽，希望將本土作家創作的歌謠傳唱到世界，出國參賽經費除了縣長鍾東錦指示縣府加碼補助機票費用，也獲客委會、文教團體、慈善基金會和民眾小額捐款，順利到位。