將歌謠唱出台灣 頭份建國國小世界合唱賽勇奪金銀佳績
苗栗縣頭份市建國國小合唱團赴韓國參加第12屆世界合唱比賽，勇奪兒少組金質獎及民謠組銀質獎的佳績，把客家、河洛歌謠唱出台灣，一金一銀的雙料贏家成績為苗栗爭光，消息昨晚傳回，縣府及鄉親都很開心。
建國國小合唱團4月間代表苗栗縣參加全國師生鄉土歌謠比賽，勇奪閩南語組、客家語系組及東南亞語系組三項特優，全團帶著「三冠王」的榮銜，7月9日由校長曾煥淦領軍赴韓勇闖世界合唱大賽，希望將本土作家創作的歌謠傳唱到世界，出國參賽經費除了縣長鍾東錦指示縣府加碼補助機票費用，也獲客委會、文教團體、慈善基金會和民眾小額捐款，順利到位。
建國國小合唱團1991年成立，已有30多年歷史，多次代表苗栗縣參加各項全國競賽榮獲合唱「特優」，這次代表台灣參加第12屆韓國江陵世界合唱比賽，成績昨天公布並頒獎，校方晚間開心地在臉書發布這個好消息，苗栗縣政府教育處也在第一時間得知，將把建國國小在世界合唱比賽的亮眼成果與縣民分享；建國國小赴韓參賽7月9日出發，行程預計共9天。
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