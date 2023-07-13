小港高中廢全校朝會 雄中保留但縮減次數

高雄小港高中校務會議通過廢除每周四的朝會升旗，下學期起分年級辦「朝會」，再也沒有全校一起升旗的機會了。雄中仍有朝會，但縮減次數，雄女保留每月至少1次全校集會，高雄市家長協會認為，朝會有助學生養成守法、合群、尊重的態度，學生法治觀念尚未成型階段，廢除可能不妥，教育局對小港高中的決策則予以尊重。

小港高中校長陳建民說，學校原希望保留升旗，但教育部開放學生上午8點前到校即可，學權提高下，上學期來參加升旗的學生只剩三分之一。校務會議經討論，決定下學期起分年級辦朝會，每周四的朝會升旗取消，「再也沒有全校升旗的機會了」。

目前高市各高中，雄中仍有朝會，但配合月考、模擬考、天氣因素等，每學期約舉辦3至4次，主要由校長與處室主任傳達重要事項。雄女校長鄭文儀表示，學校每月利用周五第4節周會時間，至少辦一次師生集會。

高雄市家長協會理事長黃雀華認為，舉行朝會有助學生養成守法、合群、尊重的態度，學生法治觀念尚未成型前，建議可到大學端再放寬。臺灣青年民主協會指出，教育部去年已修正「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，發現學校的運作沒因朝會次數減少而產生影響，是否減少朝會次數或取消朝會，只要凝聚共識，就能找到大家都接受的取代方案。