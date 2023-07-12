石門實中校園特派員營有創意 學生體驗記者趕稿生活

新北市立石門實中於今年暑假與聯合報好讀周報共同攜手合作，於112年7月10日至12日，在石門實中舉辦3天的「好讀校園特派員」營隊。邀請聯合報寫作教室講師傳授版面編輯與新聞寫作技巧，介紹記者、編輯職業，另舉辦模擬記者會，安排學生採訪神秘嘉賓，即席新聞寫作，體驗記者趕稿生活，提升媒體識讀能力。

好讀校園特派員營隊在石門實中圖書館辦理，享受最高品質的學習環境，透過人手一台平板進行學習，參與的學生包含石門實中學生與未來就讀的新生共29人，透過分組教學讓學長學姊帶著學弟學妹共同學習，在講師的專業與引導之下，開啟孩子的新聞寫作技巧，設計高品質的採訪與報導。

聯合報總經理潘素滿表示，這次特別與石門實中合作，期待將資源帶入偏鄉，為偏鄉學生的學習增加選擇機會，聯合報要透過這個營隊，激發及引起孩子的興趣，透過記者的角度發現問題、設計議題及培養報告能力，透過營隊的反思去了解家鄉的處境，與地方創生活動結合想出解決方案，多元學習是現在的趨勢，讓學生有能力從思考看待生活環境的變化。

石門區曾明華區長說，學生經過好讀校園特派員營隊訓練能將石門行銷出去，石門區擁有豐富的自然景觀、好吃的海鮮及鐵觀音及百年梯田，但外地人不知道，我們需要透過行銷來讓大家更了解石門，參加這個營隊學生不僅學習記者的工作也提升寫作能力，共同為石門找出行銷之路，讓更多人認識美麗的石門。

石門實中林秀足校長表示指出，相當感謝聯合報好讀周報教育事業部潘素滿總經理，帶領優質團隊在石門實中辦理營隊，讓石門實中學生與未來新生透過營隊獲得難得的學習，感謝卓揚五金有限公司鄭順吉董事長暨石門實中傑出校友捐贈經費辦理此次活動，共同帶給學生有意義及難忘的體驗學習，讓大家看見石門實中學生努力學習的成果。