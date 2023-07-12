高中職免試入學 1640人落榜 3年新高

一一二學年度高中職免試入學昨放榜，錄取十二萬九千多人，錄取率百分之九十八點七五、招生缺額逾四萬個，雙雙創下近五年新低；另有一六四○人因選填志願過少等因素未獲錄取，較去年增六八四人，創下近三年新高。由於高中職選校觀念普遍「由公而私」，再加上高中免學費政策即將上路，私中盟憂心，高職恐面臨招生寒冬。

高中職免試入學是國三升高中最主要的升學管道，共有十三萬一○七一人報名，錄取十二萬九四三一人，錄取率較去年略降。招生缺額含外加名額共計四萬七一二○個，創下近五年新低，另有一六四○人未錄取創近三年新高，又以基北考區七七二人未錄取最多。

北市教育局表示，今年各校錄取分數都有提升，有些考生志願可能填得不多，導致未錄取，北市公立高中職基本上都有招滿，私立高中缺額率為近七成。

新北高中校長柯雅菱分析，今年未錄取人數較高，應與志願選填數量比往年少有關，加上成績可能沒過志願學校門檻，沒錄取人數因此增加。

桃連考區二一四人未錄取，竹苗考區則有一○一人、台南一二三人。桃園市教育局表示，主因學生選填志願數過少，影響分發結果；次要原因則是多元學習表現分數過低。

竹市新科國中校長林燕玲指出，因是免試入學，只要志願填得好，就一定有學校可以念，但有些學生可能低分高填，或沒想周延隨便填。苗栗縣私立君毅高中副校長江政昌認為，今年免試入學錄取率降低，主因今年全國５Ａ以上考生數大增，填志願易誤判。

台南今年參加國中會考人數僅一萬二三七人，較去年少一千多人，私立高中職無不感受到壓力。

台南一名私校校長說，少子化影響，連公立職校都在減班、停招，但即使減班，還是有缺額，可見問題多嚴重；另名私校校長說，仍要以實際報名為準，以這三年來的經驗，「今年報到率能有五成就要謝天謝地了」。

國教署表示，缺額數最多的學校類型為私立高中，但全國招生人數仍高於報名人數，學生仍能適性選擇。

全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德分析，行政院日前宣布高中全面免學費後，今年中投區的二線私立高中都招生額滿，顯見此政策讓高中人數回升，卻會讓高職走下坡，未來技術型產業恐跟著缺工。