弘光大學生與高國中小學生世代共融 手作拉進祖孫距離

暑假已到，弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系、營養系結合沙鹿在地鹿峰國小、家恩日間照顧園區，辦理「沙轆世代共融-植感．相見歡夏令營」，介紹綠色照顧、推展食農教育，並帶小學生到日間照顧中心，讓國小學童與失能、失智長輩一起手作葉拓，將高齡友善教育向下深耕。

弘光科大老福系副主任陳姵吟表示，活動是老福系USR計畫一部分，利用綠飲食、綠療育的活動設計，透過手作成為國小學員與高齡長輩間的互動媒介，達到世代共融。

陳姵吟說明，活動早上在鹿峰國小，讓小學四、五年級的學員認識薑黃與芳香萬壽菊，了解薑黃對身體的益處、將芳香萬壽菊清洗後泡茶喝，也讓學員親手製作進行薑黃植物染，用手帕將芳香萬壽菊葉子包覆於蛋殼上，將手帕包裹之蛋的進行紮染，煮沸後的蛋殼會呈現各式各樣的變化，每位學員也都會擁有一條自己親手製作、獨一無二的手帕。

中午讓學員以玫瑰鹽、芝麻、薑黃製作搖滾飯糰，將均衡飲食的觀念融入活動設計中，下午鹿峰國小學員在弘光科大老福系、致用高中照顧服務科的志工姐姐們帶領下，到家恩日間照顧園區，分組與園區的長輩一起製作植物敲拓染，運用素面胚布餐袋搭配日常生活食材，如地瓜、木瓜、茄子、蘆筍以及樹豆的葉子，用其形繪其畫、用其色彩層次，敲畫勾勒出樸質大地美學獨一無二的特色餐袋。