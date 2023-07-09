快訊

地牛續翻身！東南部海域15:52規模4.1地震 最大震度3級

星二代殺警服外役監惹議 法務部稱絕無耍特權：不是一個人說了算

台東男子街頭持刀攻擊妙齡女 被害人多處刀傷送醫

影／嘉興國小世界合唱大賽獲雙金質獎 校長讚歷年最佳

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，是歷年來最好的成績，孩子們開心的高喊口號。記者葉信菉／攝影
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，是歷年來最好的成績，孩子們開心的高喊口號。記者葉信菉／攝影

新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場，家長們在入境大廳接機獻花，小朋友們也在入境大廳現場表演一段合唱。嘉興國小校長徐榮春表示，孩子跟老師們都非常認真，特別謝謝這次的四位音樂老師犧牲假日陪伴孩子練習，讓他們這次有很好的表現。

徐榮春表示這次在民謠組跟兒童組拿下雙面的金質獎，是目前出國最好的成績，當然孩子們都很認真，也要代表學校謝謝和泰汽車大力支持，讓他們有經費到韓國比賽。

新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場，家長們在入境大廳接機獻花。記者葉信菉／攝影
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場，家長們在入境大廳接機獻花。記者葉信菉／攝影
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場。記者葉信菉／攝影
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場。記者葉信菉／攝影
嘉興國小校長徐榮春表示，孩子跟老師們都非常認真，特別謝謝這次的四位音樂老師犧牲假日陪伴孩子練習，讓他們這次有很好的表現。記者葉信菉／攝影
嘉興國小校長徐榮春表示，孩子跟老師們都非常認真，特別謝謝這次的四位音樂老師犧牲假日陪伴孩子練習，讓他們這次有很好的表現。記者葉信菉／攝影

桃園機場 新竹

延伸閱讀

韓國世界文字博物館第二間開幕 盼做語言研究重鎮

麋先生唱一半...超大咖天王衝上台！聖皓激動叫「媽」

ChatGPT AI不只寫論文 東海大學生拿來減碳獲全國冠軍

棒球／全國社區棒球大賽決戰台中 最強隊伍將出爐

相關新聞

108課綱使然？康樂性社團凋零中「申請頂大難加分」 1類社團卻屹立不搖

建中、松山、北一等多所北市高中曾經紅極一時的手語社紛紛解散，多校教師均認為，大部分康樂社團都在衰退，除受新課綱影響，學生社交模式轉為仰賴手機也是因素之一。 台北市成功高中手語社日前傳出倒社，不僅校友

高中生瘋饒舌「嘻研社」逆勢崛起 師長竟難掩疑慮？學生這麼說

社群平台流行、新課綱等多重因素影響下，台北市多所高中的熱門社團正經歷大洗牌。熱舞等傳統大社逐漸衰退，成立最久頂多6年的嘻研社卻逆勢崛起，還能聯合數十校共同演出。 從韓國的「Show Me The M

建中樂旗隊流血汗逆風前行 家長後援會成關鍵：看見另一種教育價值

課後社團活動萎縮成趨勢，需要耗費大量時間的建中樂旗隊卻屹立不搖且屢獲佳績，仰賴的不只是畢業學長回頭提攜學弟，還有學生到場必定出現，「簡直跟隊員一樣」的家長後援會。 每年暑假是台北市立建國中學樂旗隊最

恐影響學生挫折容忍力 高中師：相信不玩社團是趨勢「是不負責任的教育」

台北市多所高中康樂社團逐漸萎縮，有社團指導教師指出，繼續坐視恐讓學生失去訓練社交及挫折處理能力的機會；1名高中校長也呼籲師長改變態度，替學生創造更多舞台。 繼建中手語解散，成功高中手語社也傳出只剩2

兩度獲總統教育獎 全盲生吳佳晉籌辦音樂會展現自我

兩度獲得總統教育獎的視障學生吳佳晉，今年從新興高中音樂班畢業。她希望為自己的18歲做些不一樣的事，協助籌辦《有愛無礙 ...

影／嘉興國小世界合唱大賽獲雙金質獎 校長讚歷年最佳

新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場，家長們在入境大廳接機獻花，小朋友們也在入境大廳現場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦