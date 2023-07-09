影／嘉興國小世界合唱大賽獲雙金質獎 校長讚歷年最佳
新竹縣嘉興國小在世界合唱大賽榮獲雙金質獎，今天下午從韓國返抵桃園機場，家長們在入境大廳接機獻花，小朋友們也在入境大廳現場表演一段合唱。嘉興國小校長徐榮春表示，孩子跟老師們都非常認真，特別謝謝這次的四位音樂老師犧牲假日陪伴孩子練習，讓他們這次有很好的表現。
徐榮春表示這次在民謠組跟兒童組拿下雙面的金質獎，是目前出國最好的成績，當然孩子們都很認真，也要代表學校謝謝和泰汽車大力支持，讓他們有經費到韓國比賽。
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